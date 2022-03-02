集保資訊服務再進化 基金投資更便利

回顧2021年，隨著疫情下全球經濟重啟，資金流向風險性資產，帶動全球股市及基金投資熱潮，而疫情也導致企業積極重視永續

經營的重要性，社會責任與治理議題獲得更多關注，加速了永續發展投資趨勢。集保結算所建置「基金資訊觀測站（www.fundclear.com.tw）」提供了豐富的基金統計資訊，亦在今(2022)年2月21日上線境內ESG基金專區，投資人透過一站式的查詢入口，即可獲得相關統計數據，在選擇投資標的時，除有多元參考資訊作為投資依據，亦能掌握ESG投資趨勢，將ESG要素融入投資策略，參與績優企業營運成果，同時改善整體社會環境，促進永續社會的發展。

境內ESG基金專區 推動落實責任投資

近年永續經營意識崛起，ESG投資已成為全球投資顯學，企業皆致力於推行永續投資理念，透過不斷改善永續經營商業模式，不

但可以正向改變社會，亦能為這些公司的投資人創造價值。隨著ESG主題相關的投資商品愈來愈多，為使投資人容易區分經主管機關核可之ESG基金，集保結算所配合金管會「永續金融」、「綠色金融行動方案」等規劃方向，於境內基金資訊觀測站建置ESG基金專區，提供國內投資人相關資訊，期望能透過此資訊平台，引導投資人重視ESG議題，做出符合永續概念的投資選擇，促成投資及產業追求永續發展之良性循環，並為社會和環境帶來長遠正面影響。

基金大數據分析 掌握理財投資趨勢

儘管2021年疫情持續干擾市場，但由於歐美已開始接受未來與疫情共存為新常態，各國紛重啟經濟活動，整體上全球經濟發展呈現成長趨勢，全球股市2021年雖走勢震盪，全年仍繳出亮麗成績，依據富時全球全市場指數（FTSE Global All Cap Index），在2021年全球股市漲幅達到18.5%，而從基金資訊觀測站資訊可觀察到，近一年來國人投資也反映此一趨勢，申購境外基金類型已逐漸轉以股票型為主。

統計至2021年12月，國人持有金額增加比例前10名中即有8檔為股票型基金，另以申購金額來看，前10檔基金中已過半數為股票型基金，整體市場有48.1%係申購股票型基金。綜上觀察，可發現投資人看好股票中長線的潛在回報機會，偏好風險性資產並採取較為積極的資產配置策略。

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