擴大金融人才培育 元大金控連續九年獲保險龍鳳獎肯定

元大金控（2885）以卓越的集團整合力與執行力著稱，掌握數位金融發展優勢，深耕校園長期推動產學合作，並透過多重管道積極與年輕世代對話，擴大金融人才培育。元大金控連續九年獲得大專院校畢業生青睞，元大金控獲頒「保險龍鳳獎 最嚮往金控公司」特優獎、元大人壽獲得「保險龍鳳獎 最嚮往的壽險公司」內勤組優等獎及外勤組優等獎。

2022年保險龍鳳獎是現代保險事務教育基金會全國財金保險系所畢業生就業意願大調查的結果，是社會新鮮人求職看重的專業指標。元大金控以成為亞太區最佳金融服務提供者為願景，注重員工多元職能發展，協助員工掌握全球政經發展趨勢及產業動態、吸收數位金融新知、培養多元職能，持續提升員工的職場競爭力，同時善用集團金融版圖完整的優勢，鼓勵員工進行內部職務輪調，擴展員工的職涯舞台。

元大人壽自2014年加入元大金控集團起，積極與大專院校合作、長期推動「實習生保險素養養成計畫」並提供實習機會，培養金融保險人才不遺餘力、積極打造員工幸福安心的健康職場。

元大金控以「穩固核心、驅動成長」的全面發展策略，為滿足客戶多元的投資理財及保險需求，元大投信及元大人壽定位為金融商品引擎及製造中心，元大證券及元大銀行負責重要的銷售及客戶服務，元大金控以證券及銀行近300個營業據點的通路優勢，全力支持元大人壽發展保險事業。元大金控深耕臺灣超過一甲子、致力永續發展，歡迎各界優秀人才加入，一起與元大金控及元大人壽共同成長。