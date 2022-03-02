壽險業投資俄羅斯爆危機？公會出面說話了

俄烏開戰，衝擊我國金融業海外投資，對於壽險業投資俄羅斯是否產生資產減損危機，壽險公會今（2）日指出，壽險業投資俄羅斯整體曝險為1,382億元，占整體壽險業資金僅0.46%，曝險比例不高。近日俄羅斯盧布雖重貶，但由於壽險業主要以持有美元計價之俄羅斯公債為主(逾99%)，故不受近期盧布貶勢影響；且因壽險業者投資俄羅斯債券是出於資產負債管理考量，因應負債面特性，以長期持有、收取利息為目的，故會計帳列以攤銷後成本為主，投資債券年期約有九成年期在10年以上，近期市場雖遭逢震盪，但對整體財務影響風險尚屬可控。

壽險業之俄羅斯債券為俄烏衝突前所購入，此前包括標準普爾等三家信評公司均給予俄羅斯投資等級之信用評等，屬信用良好之投資等級標的，為符合保險相關法令規範之投資行為。而壽險業資金運用向以穩健及安全性為考量，具備嚴謹的投資篩選及風險控管程序，且依循「機構投資人盡職治理守則」辦理。日前信評機構下調俄羅斯主權評等或信用展望，乃基於俄羅斯近期遭國際制裁後對經濟與金融之潛在衝擊所觸發，非自始屬低信評之投資。

壽險公會指出，近期俄烏衝突持續且地緣政治局勢多變，壽險業將持續追蹤及評估國際制裁對俄羅斯償付能力之衝擊，短期縱使因金流受阻或資產凍結而暫時延遲付息，以後若局勢有所緩和，亦有機會可回復正常。後續壽險業將密切關注情勢發展，採取一切必要措施以因應對眼前局勢，並妥善控管投資風險。