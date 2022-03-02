立委關切壽險業投資俄羅斯 壽險公會517字澄清

立法委員高嘉瑜等人關切壽險業投資俄羅斯之疑慮，壽險公會搶在今(2)日台股開盤前，發表517字新聞稿，強調國內壽險公司持有的俄羅斯債券，屬於投資等級、信用良好，為符合保險相關法令規範的投資行為。

壽險業之俄羅斯債券為俄烏衝突前所購入，此前包括標準普爾等三家信評公司均給予俄羅斯投資等級之信用評等，屬信用良好之投資等級標的，為符合保險相關法令規範之投資行為。而壽險業資金運用向以穩健及安全性為考量，具備嚴謹的投資篩選及風險控管程序，且依循「機構投資人盡職治理守則」辦理。日前信評機構下調俄羅斯主權評等或信用展望，乃基於俄羅斯近期遭國際制裁後對經濟與金融之潛在衝擊所觸發，非自始屬低信評之投資。

鑒於近期俄烏衝突持續且地緣政治局勢多變，壽險業將持續追蹤及評估國際制裁對俄羅斯償付能力之衝擊，短期縱使因金流受阻或資產凍結而暫時延遲付息，爾後若局勢有所緩和，亦有機會可回復正常。後續壽險業將密切關注情勢發展，採取一切必要措施以因應對眼前局勢，並妥善控管投資風險。