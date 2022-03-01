新光人壽獲保險龍鳳獎雙項殊榮肯定 招募各界菁英

由現代保險教育事務基金會透過2022 全國財金保險系所畢業生就業意願大調查結果所頒發的2022第11屆保險龍鳳獎，今(1)日舉行頒獎典禮。新光人壽榮獲財金保險系所應屆畢業生最嚮往壽險公司內勤、外勤優等殊榮，由新光人壽副總經理温英宗代表受獎。

人才是企業永續發展與前進的重要資源，新光人壽針對員工培育推動多元化訓練與發展計畫，從建置學習地圖、各階層領導梯隊，到培育跨界及國際化領導人才，打造產業人才競爭優勢。同時，因應數位浪潮，落實「數位扎根，驅動轉型」之經營策略，更加入新光金控SPARK Heroes數位英雄的人才培育計畫。

新光人壽結合跨公司的交流與協作，培育集團層級的數位戰略人才，加速整合集團的數位轉型創新能量，以數據與科技出發，從人才、品牌、文化塑造新光永續發展的利基，以集體創意取代競爭，開創金融無界限的創新服務。

新光人壽的人才培育重視專業職能養成，更要求落實公平待客，每一位員工在發揮專業職能的同時，必需從顧客角度出發，建立多元服務管道傾聽顧客心聲，提供無障礙金融環境、致力實踐普惠金融，透過金融的力量消除貧窮與不平等，落實ESG。

新光人壽除了厚植內部人才培育，亦積極深耕校園，培育金融保險人才，落實聯合國永續發展目標(SDGs)，每年舉辦青年大專成長營，助學子及早認識金融產業；參與全國規模最大的商業實戰競賽：ATCC全國大專院校商業個案大賽，透過企業實務經驗傳承與全國大專院校在學學生共同激盪創意，開發可落地應用的新型態商業模式，聯手為台灣保險產業提供更好的金融服務。

該公司亦積極與全國30多所大專院校合作，建立產學合作與實習，新壽派任講師前進校園，與青年學子進行實務經驗分享交流，提供企業實習，提早為人才需求進行培育。

為提供企業人才優良的工作環境，新壽也關心員工健康與身心發展，推動職場健康，提供物理師、按摩師、職安管理師、醫師、藥師、護理師、個案管理師、心理師等「八師」全方位照顧全體員工。優質貼心守護員工健康，連續兩年獲得《康健》雜誌之CHR健康企業公民獎。

為強化組織發展，新光人壽將招募3,000名業務菁英與精算、投資、核保理賠等內勤人才。同時，為拓展數位業務及友善金融服務，亦廣邀具備資料探勘、統計分析及市場行銷的數位資訊、行銷、服務人才加入，並提供具市場競爭力的薪資、豐富培訓資源及完善貼心的員工福利，歡迎各界菁英好手一同加入新光人壽，成就更好的自己。