國人抱俄羅斯相關基金 2月曝險竟不減反增

據金管會最新統計，2月國人透過國內投信基金、投資俄羅斯曝險達268億元，竟較1月198億元，不減反增70億元，引發市場關注。市場認為，可能是2月有新募東歐、或是俄羅斯相關基金，或是有投資人逢低加碼。

證期局副局長蔡麗玲說，證期局透過各大投信做問券，2月底最新數據，國人透過投信基金投資俄羅斯曝險268億元，占整體投信基金一月總規模(因2月數字尚未出爐)0.54%，投資到烏克蘭則是32億元、占比0.06%。

她說，只有一檔投資俄羅斯超過20%，有8檔投資比重介於10~15%，呼籲投資人免擔心基金流動性風險。

她說，目前有投資俄羅斯股票的基金只有一檔，但是是投資俄羅斯企業在英國和美國發行的ADR和GDR，因此不受影響，另外有三檔是股債平衡基金，投資俄羅斯比重不高，也沒有暫停申贖狀況。

據證期局數據，俄羅斯曝險部分，1月國人投信基金投資俄羅斯曝險198億元、2月反增加到268億元，增加了70億元：境外基金則從去年12月的354億元、降到317億元。

烏克蘭部分，1月國人投信基金曝險是44億元、2月降到32億元，境外基金則從去年12月150億元降到1月121億元。

蔡麗玲說，目前國內投信基金投資俄羅斯都是以美元計價，並非以盧布，非是禁止買賣；基金握股票部分，都是在歐洲或美國交易所掛牌者，這部分不影響基金部位流動性。

二是，對俄羅斯逐出SWIFT影響，她說，目前投信投資俄羅斯都是美元計價，都可以做交割，基金也可以選擇非俄羅斯級業者做交易，基本上不會受到SWIFT限制。

她說，基金經理人也會做投資組合調整，會調整投資部位確保基金具有流動性，各投信業風險管理也啟動應對機制，風控部門也會加強市場監控也會觀察流動性和交易對手變化，擬具相關風險對應方案。

三是俄羅斯遭降評影響：目前主權債還是可以做交易，只是報價會看市場波動現況和風控考慮，證期局已請基金經理人注意信評狀況，若是有降評要去評估次級市場價格流動性和買賣價差做調節，若是被動基金遭降評，若不符合指數規則，基金也會做對應處理。

金管會已請投信和經理人注意流動性和市場相關風險，風控啟動相關機制，對本身贖回狀況、每天都有做掌握，若有狀況要求投信做對應的因應。

至於市場傳出有五檔投資東歐或是俄羅斯相關的境外基金，已表示「暫停申贖」，蔡麗玲說，這部分是因境外基金，需要個別了解一下信託契約的內容。

她說，所謂暫停申贖，是指有營業日、但不受理的狀況，但俄羅斯市場休市就非營業日，就沒有所謂暫停申贖的問題。