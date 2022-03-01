蟬聯11年！兆豐金控、兆豐產險獲保險龍鳳獎

現代保險教育事務基金會舉辦「保險龍鳳獎-2022全國財金保險系所畢業生就業意願大調查」，今天頒獎典禮，兆豐金控（2886）再次榮獲「財金保險畢業生最嚮往的金控公司」，旗下子公司兆豐產險也再次獲選為「財金保險畢業生最嚮往的產險公司」優等，分別由兆豐金控副總經理林瑞雲及兆豐產險總經理游建烽代表受獎，這是兆豐連續11年奪下這項殊榮。

「保險龍鳳獎-2022全國財金保險系所畢業生就業意願大調查」是由現代保險特地前進校園，蒐集財金保險系所應屆畢業生第一手資訊的調查結果，兆豐金控及旗下子公司兆豐產險蟬聯11年，再度拿下「財金保險畢業生最嚮往的金控公司」及「財金保險畢業生最嚮往的產險公司」優等，凸顯兆豐金控集團在國內樹立優質、可靠的企業形象。兆豐產險去年成立90週年，早期一直扮演國家建設守護的角色，現今則緊跟市場脈動，依國人需求開發及改良保險商品，不斷從傳統業務中積極尋找指標業務，進一步轉型帶動獲利成長，去年獲利更達目標的112%。

兆豐產險秉持「誠信、穩健、專業、創新」的經營理念，積極推動數位轉型，推出電子保單、智能客服等數位化服務，並導入行動投保、RPA自動流程機器人，提升作業效率，期望深植數位文化，引領同仁迎接新時代。

此外，兆豐產險因應社會需要開發特定保險商品，立志成為保戶安心託付的保險公司，更致力於提供員工健康安全的工作環境，為全體員工投保疫苗險，鼓勵員工施打疫苗，並提供保障；另外也實施多元化訓練及發展機制完善的員工照護措施，視人才為企業珍貴的資產，誠摯歡迎年輕新血加入，在全方位幸福職場中成長與發展。