股市跌、債券殖利率反彈 壽險業淨值單月減少2,996億元

金管會保險局今（1）日公布保險業匯兌損益數字，新台幣兌美元1月貶值0.5%，壽險業今(2022)年1月匯損達32億元，創下32個月新低，然而在股市下跌、債券殖利率走升下，壽險業淨值單月減少2,996億元、降至2兆4,226億元。

根據金管會保險局統計，截至今年1月底，在完全不避險的情況下，壽險業匯兌利益達545億元，在業者使用避險工具下，創造391億元損益後，相應避險工具創造80億元成本，同時業者提存122億元外匯價格變動準備金，合計1月壽險業匯損達32億元，創下32個月新低。

統計也指出，今年1月壽險業稅前獲利651億元，較上年同期增加613億元、成長6.2%；產險業稅前獲利39億元，則較上年同期增加18億元、大幅成長85.7%，累計今年1月保險業稅前獲利達690億元，年增8.8%。

另在淨值方面，今年1月保險業淨值達2兆5,797億元，較上年同期微幅減少0.2%，其中壽險業淨值來到2兆4,226億元，年減0.7%，而產險淨值則來到1,571億元，年成長8.9%。

壽險業淨值從去年底的2兆7,222億元，到今年1月降至2兆4,226億元，相當於單月一口氣減少2,996億元。金管會保險局表示，由於股市下跌、債券殖利率走升，使得1月壽險業其他綜合損益為-3550億元，與去年同期的-1346億元相比，仍多減少2,204億元。

保險局指出，今年1月底新台幣兌美元匯率相對於去年底貶值幅度為0.5%，壽險業外匯價格變動準備金的累積餘額為543億元，較去年底增加106億元，因此1月底壽險業涵蓋兌換損益、避險損益及外匯價格準備淨變動的影響合計數為-32億元，同期間壽險業國外投資淨利益為1,018億元。