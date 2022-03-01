股市跌、債券殖利率反彈 壽險業淨值單月減少2,996億元

經濟日報 / 記者紀佳妘／即時報導

金管會保險局今（1）日公布保險業匯兌損益數字，新台幣兌美元1月貶值0.5%，壽險業今(2022)年1月匯損達32億元，創下32個月新低，然而在股市下跌、債券殖利率走升下，壽險業淨值單月減少2,996億元、降至2兆4,226億元。

根據金管會保險局統計，截至今年1月底，在完全不避險的情況下，壽險業匯兌利益達545億元，在業者使用避險工具下，創造391億元損益後，相應避險工具創造80億元成本，同時業者提存122億元外匯價格變動準備金，合計1月壽險業匯損達32億元，創下32個月新低。

統計也指出，今年1月壽險業稅前獲利651億元，較上年同期增加613億元、成長6.2%；產險業稅前獲利39億元，則較上年同期增加18億元、大幅成長85.7%，累計今年1月保險業稅前獲利達690億元，年增8.8%。

另在淨值方面，今年1月保險業淨值達2兆5,797億元，較上年同期微幅減少0.2%，其中壽險業淨值來到2兆4,226億元，年減0.7%，而產險淨值則來到1,571億元，年成長8.9%。

壽險業淨值從去年底的2兆7,222億元，到今年1月降至2兆4,226億元，相當於單月一口氣減少2,996億元。金管會保險局表示，由於股市下跌、債券殖利率走升，使得1月壽險業其他綜合損益為-3550億元，與去年同期的-1346億元相比，仍多減少2,204億元。

保險局指出，今年1月底新台幣兌美元匯率相對於去年底貶值幅度為0.5%，壽險業外匯價格變動準備金的累積餘額為543億元，較去年底增加106億元，因此1月底壽險業涵蓋兌換損益、避險損益及外匯價格準備淨變動的影響合計數為-32億元，同期間壽險業國外投資淨利益為1,018億元。

壽險業 保險

延伸閱讀

制裁俄羅斯國銀啟動黑名單比對作業 金管會緊盯因應

全聯取得電支執照！全支付最晚9月1日前要開業

俄禁外資賣股、信評成垃圾級 衝擊國內金融業投資部位

植樹結合外匯！第一銀行推綠色美元優利定存

相關新聞

美債利率狂瀉、股市震盪 壽險業砸逾百億元搶購長券

俄羅斯入侵烏克蘭，掀起國際金融市場波濤，美債殖利率狂瀉、股市動盪不安，壽險資金狂湧台債避險，中央銀行今（1）日標售20年...

俄禁外資賣股、信評成垃圾級 衝擊國內金融業投資部位

英美與歐盟宣布把俄羅斯從環球同業銀行金融電訊協會（SWIFT）中踢出後，俄羅斯央行緊急升息，並禁止外資賣股債，國際信評公...

四銀行握有俄羅斯50億元債券 1月驚見提列減損衝擊損益

俄烏開戰前，俄羅斯公債殖利率大彈、價格下跌，1月四家銀行已對持有俄羅斯債券提列評價或減損，恐將影響銀行第1季淨值和損益。

全聯取得電子支付執照 「全全結盟」正式成形

繼全家與玉山銀行共同成立的「全盈支付」在上週2月24日取得電子支付營業執照後，金管會今也宣布，正式核發全聯100%投資的...

新最大財管外銀成形！星展銀今順利通過併購花旗銀消金

星展銀今（1）日舉行股東臨時會，順利通過收購花旗銀在台消金業務議案，下一步將準備好，向金管會遞件申請。

康和證風險控管裝置及方法獲發明專利 打造數位競爭力

根據金管會統計，2021年台股日均量成交值為4,762億元，較2020年2,524億元大增88%，台股平均交易量大增，新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。