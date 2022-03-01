基金教母：若發生這事 俄羅斯基金要跌到再次懷疑人生了

百達、瑞銀、摩根、施羅德等投信今（1）日緊急公告暫停在台俄羅斯、新興歐洲相關基金申購、贖回、轉換等事宜。「基金教母」蕭碧燕今在粉專上貼文，警告俄羅斯相關商品投資人，如果再發生一件事，屆時基金淨值真要跌到再次懷疑人生了。

蕭碧燕一開頭便說，好幾年前建議大家遠離新興市場股(即三軍)、接下來也建議遠離新興市場本地貨幣債基金，去年中也建議遠離新興市場債券基金，但總還是有人執意一試或捨不得離開。

她緊接著說，「投資最怕碰到如此次俄羅斯這種狀況，若你的投資中有含俄羅斯相關(如：俄羅斯基金、東歐基金、東歐債券型基金、新興市場股票型基金、新興市場債券型基金、新興市場高收益債基金、還有的目標到期債基金)，如果所投的標的是在俄羅斯掛牌的，占比又很高，不只價格暴跌，現在也因俄羅斯宣布禁止外資賣俄羅斯資產而面臨暫停贖回的窘境，就算買的標的是以美國或英國掛牌的ADR、GDR為主，也難逃淨值暴跌的狀況，其實我擔心另一制裁出現，如制裁中國一樣，要俄羅斯這些ADR、GDR下市，那屆時淨值真要跌到再次懷疑人生了。」

據投信投顧公會昨天統計，投信基金在俄羅斯曝顯部位約198億元，其中債券金額約186億元、股票金額約12億元，投資金額占全整體基金規模比重0.4%。投信投顧公會表示，曝險比重低，尚無流動性風險，且自2月24日俄烏戰爭開打後，24日至25日全體投信基金淨贖回金額為新台幣84億元，淨贖回比率約0.17%，可見投資人對於俄烏戰爭爆發尚能理性面對。

外傳即將在3、4月到期的目標到期債基金面臨龐大贖回壓力，投信投顧公會昨天跳出來澄清謠傳，「無3月或4月提前到期的目標到期債基金；目前投信基金只有17檔目標到期債券基金有投資俄羅斯債券、投資金額僅15.6億元。」

投信投顧公會呼籲，投信公司為專業投資機構，基金的投資決策均嚴謹地遵循法規、基金信託契約等規範進行，並審慎注意政經、產業等風險管理，投資人無須過度擔心。