外匯交易員春酒連三年停辦 台北外匯：期待明年能相見

為增進各外匯銀行交易員間的情誼，台北外匯市場發展基金會歷年來於春節過後舉辦年度外匯交易員聯誼活動（Dealer'sparty），並邀請中央銀行及金管會派員到場指導，不過，自2020年疫情爆發後，基於防疫第一的考量停辦，由於目前Omicron疫情仍未解，因此決定第三年停辦。

中央銀行前外匯局長、台北外匯市場發展基金會董事長顏輝煌今（1）日表示，2020年及2021年因應新冠肺炎疫情，連續二年取消舉辦外匯交易員聯誼活動，近期疫情指揮中心雖宣布適度放寬防疫措施，但因國內仍有本土確診案例，為確保外匯交易員的健康，經審慎考量後，今年度的外匯交易員聯誼活動三度停辦。

顏輝煌表示，期望2023年疫情可完全解除，即能恢復舉辦外匯交易員聯誼活動，提供外匯交易員一年一度難得的聯誼機會。