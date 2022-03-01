畢業生認證！合庫金控蟬聯畢業生票選最嚮往的金控公司

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
合庫金控與合庫金控銀行。資料照／記者蘇健忠攝影
合庫金控與合庫金控銀行。資料照／記者蘇健忠攝影

2022全國財金保險系所畢業生就業意願大調查結果日前出爐，合庫金控（5880）已連續四年獲頒保險龍鳳獎「最嚮往的金控公司」優等獎，深受財金保險畢業生青睞，另子公司合庫人壽亦獲頒「最嚮往的壽險公司」內勤組及外勤組之優等獎，合庫集團共囊括三大獎項。

合庫金控甫於年初率公股之先為員工調薪4%，加計年度考核後之晉薪，平均加薪幅度超過6.6%，且因去年度獲利表現亮眼，稅後盈餘首破200億元，達到211.87億元，成長幅度高達23.65%，創下歷史新高，也實際反映在員工年終獎金及員工酬勞上，平均約8個月，優渥的薪資與獎金福利，也難怪成為眾多財金保險畢業生就業之首選。

而合庫除了獲利表現不受疫情影響外，徵才人數亦是，本年度將持續招募新進人員，以子公司合庫銀行為主，預計招募約400人，其中第一梯次已於年初辦理招募108人，第二梯次則將配合畢業季來臨，預定招募儲備菁英、一般金融、理財、資訊及電金等各類人員，規劃於4月報名、5月及6月筆、面試，榜示日期則預計為6月底，讓應屆畢業生可以無縫接軌、畢業即就業。

合庫銀行今年徵才的職缺相當多元，包括儲備菁英、一般金融及理財人員等，有關數位金融布局方面，配合招募資訊及電金人員，而除了持續招募數位金融人才外，合庫亦自行培養跨域人才，成立「創新實驗室CoLAB」，遴選優秀現職同仁加入，提供創新發想平台及各部門跨業務交流，故新進人員不論是否具備相關專業背景，均有機會在合庫成為數位金融人才，非常歡迎財金保險畢業生、或其他科系之各方好手加入。

有關畢業生引頸期盼的校園徵才活動，合庫本年度將配合各大學徵才活動期程，參加校園徵才博覽會及辦理企業說明會，由合庫學長姊回到母校，直接與學弟妹們面對面分享工作經驗，有興趣的同學都可自由報名參加，其他新進人員招募相關資訊，請詳閱合庫銀行及財團法人台灣金融研訓院網站。

合庫金 徵才活動 保險

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