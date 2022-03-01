美債利率狂瀉、股市震盪 壽險業砸逾百億元搶購長券

俄羅斯入侵烏克蘭，掀起國際金融市場波濤，美債殖利率狂瀉、股市動盪不安，壽險資金狂湧台債避險，中央銀行今（1）日標售20年期公債，金額為300億元，得標利率落於0.99%，略低於市場預期的1％，資深券商主管指出，包含證券業委標單在內，壽險業本次搶進至少逾四成的籌碼，抱回超過120億元的20年券。

中央銀行今日標售20年券，金額為300億元，其中，銀行業奪下逾半的54.66%，保險業抱回26.67%，證券業得標18.67%，票券業則是空手而歸。

券商主管說，保險業除自行得標26.67%外，也有一些保險公司是委託證券業代為標售，估計證券業的得標比重裡有15%，都是壽險業的委標單，壽險業合計抱回逾四成、超過120億元的20年公債籌碼。

央行資料顯示，本次20年券得標利率0.99%，較今年1月18日發行的同年期公債利率下跌8個基本點（1個基本點等於0.01個百分點）；券商主管說，公債殖利率下跌等於價格上漲，代表金融業者有資金去化需求，積極搶標20年公債。

資深券商主管分析，美國聯準會將於今年3月升息，使債市氣氛偏空，不過近期受到俄烏戰爭影響，美債殖利率驟跌，加上股市走勢震盪，台債成為壽險資金的最佳避風港。

展望台債後市，券商主管說，我國央行將於3月17日召開今年第1季理監事會議，是否調升貼放利率，對債市後市影響很大。

券商主管說，假設央行第1季利率維持不變，對台債影響不大；如果央行宣布調升利率半碼（0.125個百分點），10年期公債殖利率很可能由目前的0.71%，緩步上漲至0.75~0.8%。