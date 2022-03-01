撿便宜美元！外幣保單去年狂賣逾6,000億元

經濟日報 / 記者紀佳妘／即時報導
新台幣兌美元匯率2021年升值5.61%，吸引民眾撿便宜美元保單。資料照／記者杜建重攝影
新台幣兌美元匯率2021年升值5.61%，吸引民眾撿便宜美元保單。資料照／記者杜建重攝影

新台幣兌美元匯率2021年升值5.61%，吸引民眾撿便宜美元保單。金管會公布2021年外幣保單銷售情形，新契約保費收入6,002.52億元，其中投資型保單就占2,853.39億元，主要成長動能來自美元投資型保單，保費收入較上年同期成長近一倍。

根據金管會統計，2021年全年外幣保單新契約保費收入為新台幣6,002.52億元，較上年同期增加22%，其中投資型保險折合約新台幣2,853.39億元（占比約48%），較去年大幅成長85%，傳統型保險則買氣不佳，業績較去年下滑7%、折合約新台幣3,149.13億元（占比約 52%）。

去年外幣保單占整體保費收入的57.28%，較前年的53.84%，呈現大幅增加的態勢，金管會保險局分析，新台幣匯率去年升值，美元相對便宜，使得民眾對美元保單需求大增。

觀察壽險業辦理外幣保險商品業務，其中投資型新契約保費收入前3名公司，依序為國泰人壽、台灣人壽、法國巴黎人壽；傳統型新契約保費收入前3名公司，依序為南山人壽、中國人壽、新光人壽。

以各幣別來看，其中美元保險商品買氣強強滾，去年上半年新契約保單保費收入213.39億美元，較上年同期成長26%，其中投資型外幣保單新契約保費收入為100.11億美元，較上年同期大增99%，幾乎成長近一倍；至於傳統型則來到113.28億美元，則年減4%。

另在澳幣保單方面，2021年新契約保費收入為2.59億澳元，年減46%，其中傳統型保險新契約保費收入0.74億澳元，較上年同期大幅減少70%，投資型保險則有1.85億澳元，較上年同期衰退20%。

至於人民幣保單部分，新契約保單保費收入去年約5.43億人民幣，年減40%，其中投資型新契約保費收入5.09億人民幣，年減26%，而傳統型保單則為0.34億人民幣，較去年同期衰退84%。由此可見，澳幣、人民幣保單買氣退燒，又以傳統型保單衰退幅度最大。

金管會表示，保險業銷售該等保單時，應了解及評估消費者對匯率等相關風險承受能力，並落實招攬人員管理、商品資訊揭露及商品適合度政策，以利該項業務穩健經營及維護消費者權益。

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