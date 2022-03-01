全聯取得電支執照！全支付最晚9月1日前要開業

經濟日報 / 記者紀佳妘／即時報導

全支付取得營業執照了！金管會今（1）日宣布，核發全支付電子支付營業執照，銀行局副局長童政彰指出，今天核准後須在今年9月1日前正式開業，而全聯目前既有的PX Pay錢包是屬於全聯的電子錢包，由於業務性質不同，因此用戶不會受到任何影響。

金管會銀行局副局長童政彰表示，全支付公司在2021年6月24日獲金管會許可申請專營電子支付機構業務，並於法定期限內向金管會申請核發營業執照，而金管會經完成審查作業後，今日正式核發營業執照。

根據銀行局統計，到目前為止，我國計有11家專營電子支付機構及20家兼營電子支付機構（含中華郵政股份有限公司及19家銀行）。

為滿足民眾防疫新生活下對於安全、便利支付的需求，以及考量電子支付業務範疇擴大與新電子支付機構加入，童政彰指出，金管會基於整體市場長遠發展考量，將持續督促電子支付機構落實風險管理、法令遵循及客戶權益保障等各項要求，共同提升電子支付市場之安全與效率，營造我國非現金支付及行動支付的良好發展環境。

金管會 全聯 新生 行動支付

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