俄烏開戰壽險業踩雷保戶淪重災戶？金管會回應了

為制裁俄羅斯入侵烏克蘭，歐美各國祭出金融制裁，立委高嘉瑜擔憂台灣保險業握有俄羅斯投資部位約1,382億元，且9成都是抱俄羅斯政府公債，保戶恐成這場戰爭的重災戶，金管會今（1）日對此回應，保險業投資俄羅斯多以收取固定收益、長期持有的證券為主，因此短期市場波動對整體財務報表影響較小。

民進黨立委高嘉瑜今日以「台灣壽險業投資俄羅斯高達1382億 保戶成重災戶 金管會應立刻對壽險業發動專案金檢」為題在臉書發文指出，台灣壽險業在去年宣稱大賺3885億元的背後，卻是將龐大的資金用以購買俄羅斯或類似的低評等債券，美其名是資產配置，但真正的動機恐怕只是藉此填補嚴重的利差損，而不惜將保戶的資金與垃圾債券相連結。

高嘉瑜並提出三大訴求，一為請金管會立刻對壽險業發動專案金檢，徹查壽險公司當初投資俄羅斯債券內部控制過程的合理性、必要性與妥適性；二為保險局當初是如何監理壽險業的俄羅斯投資；三為檢討為何台灣會成為這場戰爭的重災戶。

金管會保險局副局長張玉煇對此指出，截至今年1月止，保險業投資俄羅斯達1,382億元，占保險業投資資金0.46%，顯示對俄羅斯曝險僅是保險業投資的一部分，且大多以收取固定收益、長期持有的證券投資為主，帳列在AC會計分類，因此短期市場波動對整體財務報表影響較小，加上保險業持有部位約99%以上皆採用美元計價，受盧布匯率變動也較小。

針對保險業在俄羅斯投資，張玉煇表示，金管會訂有相關規範，督導產、壽險公會訂定相關自律規範，以及風險管理實務守則，作為風險控管的參考依據，且業者在進行相關投資前，應依照自律規範來評估，對投資標的之風險、環境責任等情形進行考量。

不僅如此，張玉煇說，保險業從事國外投資所設的監理措施，金管會也訂有投資的項目、限額、資格、條件及信用評等管理措施，及其他法令遵循事項，以控管保險業國外投資的風險，也定期檢視保險業國外投資的曝險情況，進行動態監理，對於短期內有異常波動，也會提醒業者採取因應措施。

張玉煇最後也提及，金管會要求保險業應依照國際之間的地緣政治、政經情勢變化情形，加強資安風險及投資風險控管，以因應市場變化。