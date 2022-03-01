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四銀行握有俄羅斯50億元債券 1月驚見提列減損衝擊損益
俄烏開戰前，俄羅斯公債殖利率大彈、價格下跌，1月四家銀行已對持有俄羅斯債券提列評價或減損，恐將影響銀行第1季淨值和損益。
金管會銀行局副局長童政彰說，到今年1月底統計，四家銀行共握有50.38億元俄羅斯債券，包括政府公債、公司債、及金融債為主，就目前來看，這四家銀行1月底對俄羅斯債券都已提列評價或減損。
他說，未實現評價或減損都會從淨值扣除，也會影響損益，換言之，這四家銀行第1季損益恐會因此下滑。
因為1月俄羅斯公債尚未被「降評」，童政彰說，1月這四家銀行所提列評價或減損，可能是因為市價波動做資產減損，2月俄羅斯債券遭降評，金管會會進一步關注四家銀行評價準備是否提足。
他說，2月俄羅斯主權債遭降評，相對境內企業也會被降評，市場預期違約機率上升，導致信用利差擴大，銀行投資部位產生未實現損失，握有投資部位者，依照會計原則反映資產狀況，金管會未來會持續關注國際制裁情況，銀行持有部位及評價準備是否提足。
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