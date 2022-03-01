國泰金釋出6,500職缺 橫跨數位科技、永續、財金

全國財金保險系所畢業生就業意願大調查結果今(1)日出爐，國泰金控（2882）及國泰人壽、國泰產險連續11年度獲得財金保險系所應屆畢業生肯定，成為心目中最嚮往的公司，國泰金控榮獲金控公司最高榮譽特優獎；國泰人壽獲壽險內勤、外勤之特優獎；國泰產險勇奪優等獎。

國泰金控副總經理翁德雁表示，國泰今年邁入60周年，在這個重要的里程碑，國泰金期許每一位同仁與工作者「你比你想的勇敢」，積極挑戰不可能。2022年國泰預計釋出6,500個職缺，包含：企業永續、數位科技、投資理財等領域，金控儲備幹部GMA的起薪更高達7.5萬元。

另外，今年為拓展東南亞的服務版圖，國泰金控跨足台中成立國泰資訊開發中心(CDC)，積極招募開發人員，希望能夠延攬中、南部人才，推進國泰在東南亞發展動能。

國泰金把員工當客戶對待，貫徹以客為尊的理念，重視員工的體驗，成立人才分析小組推動HR數據轉型計畫，透過數據驅動人才決策，進而提升員工體驗與人才運營的效率，建置人才數據儀表板、進行差異化人才管理；更透過數據分析員工能力缺口與學習行為，推薦個人化的培訓課程。

每年的國泰實習生計畫(CIP及國泰學期間實習生計畫(CAP)，幫助學生累積實務經驗，成為跨域金融人才，擁有邁向未來的能力，和國泰一起強化韌性，為大環境的快速變化做更好的準備。

除了培育發展，國泰金控更重視員工照顧，尤其疫情期間，國泰集團率先實施居家辦公，並提供防疫保險、線上問診諮詢服務、居家視訊運動課程等多項福利，藉由完善的數位設備與靈活的辦公政策，增進員工健康，透過安全、健康與快樂的工作環境，使同仁和公司共同打造永續願景。

國泰人壽長期深耕校園，透過豐富集團資源，培育青年學子職場競爭力，並於學期及暑假期間舉辦國泰業務菁英實習計畫，幫助學子接軌職場，累積金融保險相關實務經驗，並舉辦夢想直販所，及百工日記等短期營隊，幫助學子探索職涯，強化履歷撰寫、面試技巧等職場軟實力。

此外，亦推出學生業專制度，提供豐沛的學習資源，輔導同學學習財經專業知識並考取相關金融證照，目前已有超過4,000位學生參與計畫。

隨著斜槓人生觀念興起，國泰人壽打造π高登計畫，提供兼職金融保險業的工作機會，藉由多元數位學習工具，搭配獨家的高登學院的實體課程及Mentor一對一培育機制，進行輔導與關懷，強化斜槓業務員的行銷專業能力。而針對有志成為壽險業務幹部與壽險菁英的年輕人，國泰人壽提供Young高登計畫，透過兩年完善的教育訓練與高額財務補助，打造夢想「薪」生活。

針對公司內部人才的培育，國泰人壽秉持著「以人為本」的理念，提供健全的培訓計畫及福利制度，並規劃跨領域、跨專業、國際化的培訓，疫情期間透過數位工具，提供豐沛學習資源，讓員工安心防疫安心學習，打造年輕且具有競爭力的職場氛圍，展現創新的品牌形象。

國泰產險致力建構完善的人才培育機制與多元的學習管道，讓員工能從效率、彈性、自主三個面向，透過學習與新業務交互配合，健全同仁職涯發展，逐步開拓員工潛質與培養員工競爭力；同時，為因應數位時代轉型及市場環境快速變動，國泰產險也導入敏捷專案管理，成立各式專責小組，由跨單位同仁組成團隊，提供多元思維，拓寬同仁對於職涯發展的想像。

為因應學習機制多元化，國泰產險也透過數位學習平台，提供多樣且豐富的學習資源，滿足職能及工作技能上的學習需求，充分體現及塑造自主學習氛圍，而為提供民眾更佳的保險體驗，國泰產險投入大量資源優化與創新保險服務，積極強化同仁知能，促使業務同仁成為專業的產險顧問，由商品部門與善於發掘客戶需求的業務達人合作教材，安排每周教育訓練，提供產險專業知識，全方位充實業務同仁的專業能力。