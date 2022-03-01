植樹結合外匯！第一銀行推綠色美元優利定存

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
植樹結合外匯，第一銀行推綠色美元優利定存。圖/資料照片
植樹結合外匯，第一銀行推綠色美元優利定存。圖/資料照片

3月12日植樹節前夕，第一金（2892）旗下第一銀行於3月1日至3月11日推出限量500名的「植樹護地球，減碳又美利」美元優利定存專案，將綠色金融及環境永續之精神融入其中，鼓勵客戶少用馬路、善用網路，進行金融交易降低碳排量，達成金融業務推廣及環境永續經營的雙贏成果。

承作第一銀行「植樹護地球，減碳又美利」專案，可享美元匯率減碼3.5分及168天固定年息0.66％優惠利率，同時第一銀行將依專案承作人數，種植相同數量樹苗，攜手客戶打造低碳美好新生活。此外，也會寄發精美電子感謝卡予參加者，為此次綠色公益行動留存美好紀錄。

一銀表示，欲承作第一銀行「綠」金定存的客戶，只要連結至專案的活動網頁，點擊頁面中「美利小樹」的關鍵按鈕，前500名完成換匯定存的客戶，即可輕鬆取得匯、利率優惠，還能為家園盡一份心力，環保愛地球。

第一銀行 定存 減碳

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