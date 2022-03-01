全聯取得電子支付執照 「全全結盟」正式成形

繼全家與玉山銀行共同成立的「全盈支付」在上週2月24日取得電子支付營業執照後，金管會今也宣布，正式核發全聯100%投資的「全支付」營業執照，兩家電子支付最慢要在6個月內對外開業。

全家便利商店、玉山銀合作投資的「全盈支付」與全聯的「全支付」，去年6月雙雙取得金管會的設立許可，全盈支付上週優先取得營業執照，全支付則順利在今天取得營業執照。

全支付與全盈支付設立資本額都是5億元。全支付董事長為全聯董事長林敏雄的長子林弘斌，總經理則是前街口支付技術長游金榮；全盈支付董事長為全家便利商店總經理薛東都，總經理是金融圈有名的「數位大將」、玉山銀行信用卡暨支付金融事業處副總劉美玲。

銀行局副局長童政彰表示，目前全聯有一個第三方支付「PX Pay」，依照全支付的規劃，PX Pay跟全支付電子支付會雙軌進行，兩者不相同。

在取得營業執照前，「全支付」與「全盈支付」就對外大舉宣布「通路共享」策略結盟，今年下半年兩家電子支付開業後，「全全結盟」的態勢將影響現行國內電子支付業者。

據金管會統計，加計全支付後，目前國內有11家專營的電子支付機構，及20家兼營的電子支付機構，包含郵局及19家銀行。