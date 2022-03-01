聽新聞
test
0:00 / 0:00

新最大財管外銀成形！星展銀今順利通過併購花旗銀消金

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導
星展銀行。報系資料照
星展銀行。報系資料照

星展銀今（1）日舉行股東臨時會，順利通過收購花旗銀在台消金業務議案，下一步將準備好，向金管會遞件申請。

星展銀未來如果完成併購花旗銀在台消金業務，星展銀全年稅前獲利將會躍升外銀子行第一名，在台財富管理規模也將成為外銀第一大，信用卡界中更將三級跳，直接躍升到第六大信用卡發卡行，將可望走大者恆大路線。

星展銀去年稅前獲利8.85億元，完成併購案後，將使星展銀消費金融業務營收與客戶數至少增加一倍。

統計至去年6月底為止，花旗台灣消費金融業務 放款 餘額及應收信用卡款項新台幣2,330億元、客戶存款餘額新台幣3,110億元、整體營收為新台幣79億元、稅後淨利為12億元。

於2020會計年度，該業務整體營收為新台幣167億元、稅後淨利為新台幣33億元。截至2021年9月為止，花旗台灣有45家分行以及約3447名員工。

新台幣 花旗 信用卡

延伸閱讀

中租零卡分期 搶進大馬

星展併花旗消金 估明年7月完成

混入羽球館偷信用卡盜刷 被逮嗆警「又沒怎樣」

銀行前副理偽冒大量個資 申辦32張信用卡盜刷百萬

相關新聞

美債利率狂瀉、股市震盪 壽險業砸逾百億元搶購長券

俄羅斯入侵烏克蘭，掀起國際金融市場波濤，美債殖利率狂瀉、股市動盪不安，壽險資金狂湧台債避險，中央銀行今（1）日標售20年...

俄禁外資賣股、信評成垃圾級 衝擊國內金融業投資部位

英美與歐盟宣布把俄羅斯從環球同業銀行金融電訊協會（SWIFT）中踢出後，俄羅斯央行緊急升息，並禁止外資賣股債，國際信評公...

四銀行握有俄羅斯50億元債券 1月驚見提列減損衝擊損益

俄烏開戰前，俄羅斯公債殖利率大彈、價格下跌，1月四家銀行已對持有俄羅斯債券提列評價或減損，恐將影響銀行第1季淨值和損益。

全聯取得電子支付執照 「全全結盟」正式成形

繼全家與玉山銀行共同成立的「全盈支付」在上週2月24日取得電子支付營業執照後，金管會今也宣布，正式核發全聯100%投資的...

新最大財管外銀成形！星展銀今順利通過併購花旗銀消金

星展銀今（1）日舉行股東臨時會，順利通過收購花旗銀在台消金業務議案，下一步將準備好，向金管會遞件申請。

康和證風險控管裝置及方法獲發明專利 打造數位競爭力

根據金管會統計，2021年台股日均量成交值為4,762億元，較2020年2,524億元大增88%，台股平均交易量大增，新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。