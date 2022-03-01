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新最大財管外銀成形！星展銀今順利通過併購花旗銀消金
星展銀今（1）日舉行股東臨時會，順利通過收購花旗銀在台消金業務議案，下一步將準備好，向金管會遞件申請。
星展銀未來如果完成併購花旗銀在台消金業務，星展銀全年稅前獲利將會躍升外銀子行第一名，在台財富管理規模也將成為外銀第一大，信用卡界中更將三級跳，直接躍升到第六大信用卡發卡行，將可望走大者恆大路線。
星展銀去年稅前獲利8.85億元，完成併購案後，將使星展銀消費金融業務營收與客戶數至少增加一倍。
統計至去年6月底為止，花旗台灣消費金融業務 放款 餘額及應收信用卡款項新台幣2,330億元、客戶存款餘額新台幣3,110億元、整體營收為新台幣79億元、稅後淨利為12億元。
於2020會計年度，該業務整體營收為新台幣167億元、稅後淨利為新台幣33億元。截至2021年9月為止，花旗台灣有45家分行以及約3447名員工。
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