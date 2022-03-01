一卡通MONEY與LINE Bank帳戶連結儲值服務 今正式上線

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

一卡通MONEY與LINE Bank帳戶連結儲值服務，今(1)日正式上線，提供純網銀帳戶連結電支服務，是國內首次電子支付與純網銀合作帳戶連結服務的案例。

據銀行局統計，截至去 (2021) 年底，國銀數位存款帳戶整體開戶數突破千萬戶，連線商業銀行 (LINE Bank) 開業不到一年，今年1月開戶數已突破80萬戶，名列前五大。一卡通MONEY用戶數已達455萬，應用場域達30萬點。

開啟服務後，一卡通MONEY用戶只要連結LINE Bank網銀帳戶，便能設定將LINE Bank資金儲值至一卡通MONEY帳戶，也能由一卡通MONEY免費提領至LINE Bank帳戶中，個人多帳戶間資金流動更便利。

LINE Bank總經理黃以孟表示，LINE Bank帳戶與一卡通MONEY的儲值服務，是連線銀行開行以來，許多用戶反映希望能提供的功能，這也是全台第一家純網銀與電支合作「帳戶綁定、儲值及提領」服務的案例。

一卡通公司董事長李懷仁表示，與LINE Bank的合作，從LINE Bank成立初期首發行的聯名簽帳金融卡「LINE Bank快點卡」就已開始，雙方再次合作電支帳戶儲值服務，除可帶給雙方用戶更便利的金融服務外，也有助雙方業務之推展，更期待未來能有更多金融商品的合作及優質服務推出。

此外，一卡通公司今日公告和全國23管線天然瓦斯業者完成介接，提供一卡通MONEY線上繳費服務，是台灣第一家完整提供用戶天然氣瓦斯繳費服務的電支業者。用戶可從「LINE錢包」進入，點選上方「繳費」按鈕，並點選「瓦斯費」，掃描瓦斯費帳單中的三段式條碼，即可使用一卡通MONEY輕鬆完成繳費，目前一卡通MONEY繳納的生活繳費項目多達2,200項。

一卡通 LINE 網銀

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一卡通攜LINE Bank 啟動國內首次純網銀與電支帳戶連結

LINE Bank與一卡通合作 創純網銀與電子支付結盟首例

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一卡通攜手LINE Bank 啟動純網銀帳戶連結電支服務

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