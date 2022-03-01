LINE Bank與一卡通合作 創純網銀與電子支付結盟首例

純網銀LINE Bank與一卡通今宣布合作，即日起民眾可用LINE Bank帳戶與一卡通MONEY帳戶連結扣款、儲值與轉帳，成為國內純網銀與電子支付結盟首例。值得留意的是，日前同集團的LINE Pay與一卡通MONEY結盟才出現變化，如今一卡通大舉宣布跟LINE Bank合作，顯示雙方關係仍有轉圜空間。

LINE Bank帳戶與一卡通MONEY帳戶連結扣款服務，今正式宣布上線。用戶只要在一卡通MONEY連結自己的LINE Bank帳戶，即可從LINE Bank免費「儲值」至一卡通MONEY帳戶；也能透過一卡通「提領」功能，領取資金至LINE Bank帳戶，資金轉入無須任何轉帳費用，帳戶間可互相資金流動。

LINE Bank總經理黃以孟表示，LINE Bank帳戶與一卡通MONEY的儲值服務，是開行以來許多用戶反映希望能提供的功能，這也是全台第一家純網銀與電支合作帳戶綁定、儲值及提領服務的案例。

一卡通公司董事長李懷仁表示，與LINE Bank的合作，從LINE Bank成立初期首發行的聯名簽帳金融卡「LINE Bank快點卡」就已開始，雙方再次合作電支帳戶儲值服務，除可帶給雙方用戶更便利的金融服務外，也有助雙方業務推展，更期待未來能有更多金融商品的合作及優質服務推出。

LINE Bank也表示，用戶在一卡通MONEY儲值跟提領的免費次數，不與LINE Bank提供的行動銀行每月跨行轉帳優惠次數合併計算，用戶使用LINE Bank依然享有「行內轉帳」不限次數手續費0元，及行動銀行「跨行轉帳」每月88次免手續費優惠。LINE Bank也有「好友轉帳」，用戶直接點選LINE聊天室頭像就能執行轉帳，無須記得好友的銀行帳號或手機號碼，讓轉帳一指完成。

據銀行局統計，截至去 (2021) 年底，國銀數位存款帳戶整體開戶數突破千萬戶，而純網銀LINE Bank 今年一月開戶數逾80萬戶，一卡通MONEY用戶數則約455萬，應用場域達30萬據點。