退休金至少存1,500萬 7成民眾提前準備快用兩招部署

國人平均餘命越來越長，退休規畫成為近年來最夯的理財議題，但如何有效利用薪資與其他理財收入，超前部署更是不可忽視的重要議題。根據統計，近7成民眾表示在40歲以前著手規劃退休金，且支出壓力較的三明治族群認為平均需要準備1,500萬元的退休金才夠支應未來的退休生活，專家建議可善用兩款保單累積財富。

根據保誠人壽2021年退休調查結果指出，過半數民眾期望退休年齡區間自51~60歲延後至61~65歲；另有逾5%民眾表示無計畫退休，其中經濟收入成為不退休的主因，同時也有近7成民眾表示在40歲（含）以前即著手規劃退休金，相較於2019年，比例成長逾2成，顯示在物價通膨與經濟壓力下，多數民眾已提前規劃，以利享受富足的退休生活。

此外，相較其他族群，支出壓力較大的三明治族，則認為需要準備平均約1,500萬元的退休金，才足夠支持退休後的生活。除了穩定的薪資收入與良好的儲蓄習慣外，針對三明治族群，保誠人壽建議，可妥善利用分紅與投資型保單等各式保障健康與累積財富的保險工具。

新冠疫情至今已有兩年時間，對於民眾理財規劃又帶來哪些改變？從根據退休調查發現，逾9成台灣民眾有意退休，其中計畫61歲後退休占比達51.7%，較2019年增長3.9%；在退休規劃方面，67.4%的民眾於40歲（含）以前開始進行退休金規劃，較2019年增長23.4%。

值得一提的是，七年級生更早在35歲時，即開始準備個人退休金。當被問到目前每月投入多少金額進行退休金準備，約半數受訪者表示目前每月投入一萬元以內作為退休金，約佔2021年工業及服務業全體受僱員工每人每月總薪資平均的五分之一，其中三明治族、頂客族與樂齡族的投入金額，普遍高於平均值。顯示民眾仍期望透過提前預做規劃、佈局，以利在退休後享受生活。