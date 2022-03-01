女人要有錢 切記保障與退休規劃5大提醒

隨著女性高等教育程度比率與男性不相上下，在職場、生活中的表現亦已不亞於男性，但受到傳統觀念的束縛，不少女性仍會以犧牲奉獻給家庭為第一考量。全球人壽提供女性，對保障及退休規劃五大提醒，無論未婚、已婚，都一定要懂得多愛自己一點，替自己做好醫療保障安排、提早一步做退休規劃，保單也是女性重要的財庫，要累積夠本，才有底氣面對外來種種挑戰，面對風險時，永遠有B計劃可以應對。

根據財政部最新公布2019的綜所稅各類所得，男性平均每人所得為64.1萬元，女性平均所得則為41.4萬元，男性所得是女性的1.55倍，主要是因為部分女性婚後會選擇離開職場，再加上「一家之主」的傳統觀念，讓男性多為家庭經濟主力，其中又以60歲以上最為明顯。

不論是面對原生家庭或婚姻家庭，社會傳統觀念雖然仍深刻影響大家，即便收入有差距，女性總是會願意為家人多付出一些，例如過年過節買昂貴的禮品送給爸媽，或是家庭開銷上面主動負擔一些，甚至在逛街時會惦記著家人們的需求，有時候會忘記自己需要什麼。但全球人壽提醒女性朋友們，不管是否為家庭主婦，都要注重自己的保險保障，甚至是退休規劃。

全球人壽表示，女性手邊一定要有錢，而且「有錢」這要從兩大規劃來看，第一個就是透過完整的醫療保障，讓錢不會被突發的疾病或意外侵蝕，把醫療保障安排好，即便未來沒有同居者相互支應，還有保險可以幫忙應付；第二就是預先做好退休規劃，無論是否有家庭的負擔，也要把人生下半場或退休的生活費都準備好，照顧自己到終老。

在規劃醫療保障部分，無論是確診時的重大傷病險、住院中的日額型醫療險與實支實付醫療險、或出院後的長期照護險，每一個保障環節都非常重要。全球人壽也特別提醒3點，首先平均壽命不斷地延長中，而女性的平均壽命比男性更長，建議必備終身日額型醫療險，尤其老年就診機會變多，最好趁年輕時投保，不但保費較便宜，還具有限期繳費、保費固定、保障終身等四大優點，不用擔心保費隨年齡增長而變多；其次就是拉高實支實付型醫療險的額度，填補未來需要自費的醫療及雜支費用；第三，如預算有餘裕時，也一定要做好長照規劃，為未來萬一沒有能力工作賺錢時做好準備。

至於退休規劃，全球人壽提醒兩點，在規劃退休前，別忘了替自己的職涯準備「 B計劃」，也就是在突然被解僱、需要面臨轉職的時候，可以有新的選擇，例如擁有一筆創業基金或進修基金。再來，就是做未來的退休規劃，幫自己老年生活留下多一點的生活費。