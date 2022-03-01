高股息策略獲得青睞 元大龍頭基金定期定額金額成長

台股元月行情震盪，台股基金買氣出現下滑，投信投顧公會最新公布，1月台股基金整體規模及定期定額人數皆轉向衰退，不過，元月發放月配息及年終加碼配息的元大台灣高股息優質龍頭基金，單月定期定額金額增加3,323萬元，成長幅度逾122%，不僅表現逆勢成長，同時是1月定期定額金額成長最多的台股基金。

台股元月震盪，台股基金買氣首當其衝，投信投顧公會統計，元月台股基金的規模從去年底的4,155億元，下滑到3,806億元，月減8.4%，高於1月台灣加權股價指數下跌2.99%，同時間台股基金的定期定額人數，也從29.2萬人下滑到28.6萬人，顯示不少投資人先行退場或停扣。

值得注意元月仍有基金突圍成長，特別是投資標的聚焦優質龍頭股的元大台灣高股息優質龍頭基金，高股息的收益性質與耐震力受到投資人關注，加上該基金的配息級別，在元月進行月配息及年終加碼配息的除息交易，帶動市場討論台股基金的配息話題。

元大台灣高股息優質龍頭基金目前配息及不配息級別的合計規模超過340億元，為國內最大台股基金，定期定額買氣更在近期題材帶動下有顯著的成長。

投信投顧公會統計，1月元大台股高股息優質龍頭基金的配息級別定期定額扣款金額，增加約3,324萬元至6,032萬，是唯一一檔單月定期定額增加超過3,000萬元的台股基金。

同時龍頭基金單月的定期定額金額，相較於去年底扣款金額約2,708萬元，翻升超過一倍。1月僅有五檔台股基金的定期定額增加金額超過千萬元，元大台灣高股息優質龍頭基金吸引投資人關注，其高股息策略讓許多愛息族買單。元大投信表示，元大台灣高股息優質龍頭基金不僅配息策略獲得市場認同，定期定額人數逐步成長，在今年台股行情震盪、盤面由小型股轉向大型權值股的趨勢，該基金的績效表現也反映高股息股票及權值股的投資價值，都讓其成為國人布局台股的優先選擇。