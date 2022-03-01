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集保ESG平台再下一城 預計導入S&P ESG數據

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
集保ESG平台再下一城，預計導入S&P ESG數據。（集保結算所／提供）
集保ESG平台再下一城，預計導入S&P ESG數據。（集保結算所／提供）

新冠肺炎疫情衝擊致全球環境充滿變數的情況下，國際投資人與機構對ESG的要求與期待日趨嚴格，台灣集保結算所近日成功與全球領先的信用評等及ESG研究機構標普全球（S&P Global）達成合作， IR平台預計今年將導入S&P ESG數據(S&P Global ESG Scores)供大眾參考。

S&P ESG數據透過具有多方驗證機制且標準化的評核系統，評鑑全球11,000多家企業的永續發展能力，其中更有超過2,200家企業，同時透過標普全球的企業永續評比（S&P Global Corporate Sustainability Assessment，CSA）直接提供更深入的資訊，使S&P ESG數據更加精準完善。

標普全球（S&P Global）ESG研究部部長Manjit Jus表示，企業ESG數據為利害關係人衡量公司永續經營的重要指標，很高興能與TDCC合作，幫助提升ESG資訊的透明度。集保結算所投資人關係整合平台(IR平台)早於2019年上線，在ESG投資中扮演的重要資訊提供者角色，更在後疫情時代國內外市場動盪中成為重要ESG資訊平台，提供可信賴且免費的ESG資訊供散戶、機構投資人及發行公司參考。目前平台已取得富時羅素（FTSE Russell）、ISS ESG、MSCI及Sustainalytics等多家國際研究機構的ESG評分數據授權，未來納入S&P ESG數據後，幾乎全球大型ESG資料庫已全數網羅。

集保結算所股務部經理黃蓁蓁表示，這次與標普全球 ( S&PGlobal )合作，為跨國合作又一成功案例，IR平台ESG資訊

版塊又更加完整，再加上現已提供的第三方研究機構GlassLewis的發行公司股東會投票建議分析報告，相信對台灣企業或投資人實踐永續發展目標或接軌國際ESG浪潮均為一大助力。欲瞭解更多資訊，請洽IR平台網站(https://irplatform.tdcc.com.tw/)。

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