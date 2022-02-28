俄烏風暴捲目標到期債基金？金管會回應了

俄烏風暴席捲投資俄羅斯的各類基金，市場憂心恐有流動性壓力，證期局晚間說，據調查，目前僅17檔有投資俄羅斯債券的目標到期債券基金、投資俄羅斯債金額僅15.6億元，其中僅3檔符合提前到期標準，在今年7~8月提前到期。

證期局官員說，一是，目前沒有3月或4月到期的目標到期債基金，二是，這3檔得符合「提前到期」標準，得符合契約所訂的淨值標準，例如淨值跌到一定條件下，並由投信業者啟動提前贖回，最快提前贖回時間是7~8月。

官員也說，這3檔目標到期債基金握有俄羅斯債的比重也僅約0.8%~2.2%，投信業者也可依照契約做資產重新配置，所以並不會有流動性風險，也不會發生投資人無法贖回的狀況。

據證期局到今年1月底統計，投信基金投資俄羅斯部位共198億元，其中債券金額約186億元，這些基金中僅17檔是目標到期債券基金，投資俄羅斯債券金額也僅15.6億元。

另以俄羅斯為主要投資國家的投信基金僅一檔，投資比重七成都在俄股，但其投資組合是美國、英國交易所掛牌的ADR和GDR，並不受莫斯科股市的影響，換言之，也不會有流動性問題。

金管會已請相關投信業者密切關注，評估相關風險，適時調節部位，以確保基金流動性。