產險業者啟動快速理賠 靠一招免申請直接入帳

高溫、寒流、豪雨皆會影響農作物生長，甚至影響未來的產量，為因應氣候變遷，讓農民損失降至最低，產險業者相繼推出農業保險，其中國泰產險更導入數位自動化服務，只要到保單起賠標準，系統將自動擷取帳戶資訊進行賠付，簡化理賠申請流程，提供快速理賠服務。

近年來全球氣候變遷，使得天氣變得詭譎多端，全台各地一周來豪雨、低溫接連來襲，若因天災造成產量減少，辛苦心血等於付諸流水，對農民而言將是一大損失。

至於理賠案件、金額是否有明顯轉多趨勢，富邦產險指出，受寒流影響的理賠件數及金額確有增加之勢，可能來自於氣候愈來愈極端以及投保件數逐年成長所致。

國泰產險則說，目前尚未接獲農作物保險理賠申請，但針對農作物保險已導入數位自動化服務，已將每日最大陣風與降雨量數據納入資料庫交叉比對，後續將擴大應用溫度參數及監控颱風動態資訊。

若比對結果達到保單起賠標準，系統會自動產出理賠明細，同步發送申請簡訊，主動提醒農民已符合申請條件。國泰產險表示，在承保時農民已填寫匯款帳戶，只要符合理賠條件，系統將自動擷取帳戶資訊進行賠付，簡化理賠申請流程，提供快速理賠服務，農民亦可透過24小時免費服務專線進行理賠諮詢。