快訊

評／烏俄戰火延燒將導致全球新危機的開始？

法俄總統通話 普亭：滿足這「三大條件」才停戰

寒流接連襲台 農業保險理賠恐增加

經濟日報 / 記者紀佳妘／台北即時報導
受寒流低溫影響，台中高接梨穗授粉不良，受損嚴重，已報災損。圖／台中市農業局提供
受寒流低溫影響，台中高接梨穗授粉不良，受損嚴重，已報災損。圖／台中市農業局提供

連續幾波冷氣團襲台，近期寒流、大雨不斷，都會影響農作物生長，以氣溫為理賠標準的農業保單，富邦產險表示，目前梨穗寒害理賠案件，仍待政府勘災完畢才能估算，而去（2021）年損失金額最高的保單為梨保險，理賠金額約4,600萬元，占全年理賠金額逾五成。

開發農業保險品項最多的富邦產險指出，受二月份寒害影響，養殖水產理賠金額約390萬元，另有梨穗寒害理賠尚待政府勘災完畢方能估算。

以2021年來看，富邦產險在農業保險上的理賠件數約2,400件、理賠金額約9,000萬元，其中損失金額最高的保單為梨保險，理賠金額約4,600萬元，而過去理賠金額最高的保單為2020年一期水稻，當時理賠金額高達1億元。

國泰產險表示，去年芒果及番石榴農作物保險主要受到8月西南氣流豪雨影響，約有300多件理賠申請案件，理賠金額約500多萬元，其中芒果農作物保險爲災助連結型，承保颱風、豪雨、寒害、高溫（焚風）、霪雨等五項天然災害。

由於近日受到寒流影響，全台各地氣溫驟降且持續降雨，影響農作物生長，當芒果受到寒害或雨害損失，且符合政府的農業天然災害現金救助資格即可申請理賠，國泰產險將依政府核定受害面積與投保金額啟動理賠。

台灣產險也有推出與溫度有關的農業保險，目前所承保地區尚未有符合賠案的低溫出現（9至10度）；旺旺友聯產險承做的農業保險品項為棗子，目前均未有理賠案件。

理賠 保險 產險 農業 寒害 寒流 芒果

延伸閱讀

網路投保不良事件認定 標準較寬鬆

寒流降雨農損破1.3億元 屏東損失最慘、芒果也重傷

影／寒流過後天氣回暖...蓮霧出現落果 屏縣農損初估4千多萬

7旬婦將泰迪熊當娃娃背出門 寒流躲土地公廟幸警發現

相關新聞

俄烏衝突延燒 法人：5G、電動車回檔布局好時機

俄烏戰火延燒，俄國核武威脅升級，市場避險情緒濃厚，主要股市周線多數下跌。展望未來，法人認為，後疫情時代全球經濟持續轉型，...

女人要有錢 切記保障與退休規劃5大提醒

隨著女性高等教育程度比率與男性不相上下，在職場、生活中的表現亦已不亞於男性，但受到傳統觀念的束縛，不少女性仍會以犧牲奉獻...

我投信基金 對俄曝險198億

俄烏風暴席捲投資俄羅斯的各類基金，市場憂心恐有流動性壓力，證期局昨（28）日表示，截至1月底，投信基金投資俄羅斯部位約1...

金管會防堵高齡剝削／五類金融商品賣銀髮族 要管

防堵高齡金融剝削，金管會出招了。銀行公會通過「銀行業公平對待高齡客戶自律規範」，其中針對銀行銷售長天期、低流動性、有提前...

金管會防堵高齡剝削／三類銀髮族專業大戶 投資不設限

根據銀行公會「銀行業公平對待高齡客戶自律規範」，65歲以上的銀髮族若符合專業投資人、專業客戶及高資產客戶等三大類族群，投...

金管會防堵高齡剝削／銀髮族開戶填緊急聯絡人？難執行

為保護銀髮族，尤其是失智老人，金管會也請衛福部提供失智態樣，提供給銀行參考，甚至評估高齡者開戶時，是否可以參考英國設第二...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。