寒流接連襲台 農業保險理賠恐增加

連續幾波冷氣團襲台，近期寒流、大雨不斷，都會影響農作物生長，以氣溫為理賠標準的農業保單，富邦產險表示，目前梨穗寒害理賠案件，仍待政府勘災完畢才能估算，而去（2021）年損失金額最高的保單為梨保險，理賠金額約4,600萬元，占全年理賠金額逾五成。

開發農業保險品項最多的富邦產險指出，受二月份寒害影響，養殖水產理賠金額約390萬元，另有梨穗寒害理賠尚待政府勘災完畢方能估算。

以2021年來看，富邦產險在農業保險上的理賠件數約2,400件、理賠金額約9,000萬元，其中損失金額最高的保單為梨保險，理賠金額約4,600萬元，而過去理賠金額最高的保單為2020年一期水稻，當時理賠金額高達1億元。

國泰產險表示，去年芒果及番石榴農作物保險主要受到8月西南氣流豪雨影響，約有300多件理賠申請案件，理賠金額約500多萬元，其中芒果農作物保險爲災助連結型，承保颱風、豪雨、寒害、高溫（焚風）、霪雨等五項天然災害。

由於近日受到寒流影響，全台各地氣溫驟降且持續降雨，影響農作物生長，當芒果受到寒害或雨害損失，且符合政府的農業天然災害現金救助資格即可申請理賠，國泰產險將依政府核定受害面積與投保金額啟動理賠。

台灣產險也有推出與溫度有關的農業保險，目前所承保地區尚未有符合賠案的低溫出現（9至10度）；旺旺友聯產險承做的農業保險品項為棗子，目前均未有理賠案件。