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談VIX指數 法人推農夫精神操作法

經濟日報 / 記者黃婉軒/即時報導

2022開年以來，股市受國際消息影響，震盪不斷，除了俄烏戰爭與美國聯準會的升息決策，法人預期，供應鏈未如預期恢復也將為股市再添不確定因素。

法人建議，投資人可採取「農夫精神操作法」，也就是趁市場出現變數時，觀察全球政經與產業趨勢變化，尋找未來三至五年經濟價值高的明星產業，如：市場共識較高的AI人工智慧、電競等，定期定額買進。

元大投信總經理鄭宗祺指出，今年將是風險與機會並存的一年，從年初以來紛擾的國際消息即可見一斑。當眾多對股市造成負面影響事件齊發，投資人最擔心的還是市場是否趨於利空，這一點，市場情緒指標VIX指數或許可解惑。

2008年金融海嘯，VIX高峰值衝上80.86；2011年歐債危機，來到42.99；2020年新冠疫情，達82.69。而這次最高僅31.96，顯示投資氣氛只是轉趨謹慎、非轉空，因供應鏈瓶頸、地緣政治、通膨未傷害經濟與企業獲利。

第一金投信協理王源錦指出，展望未來，景氣進入V型擴張後的調整期。雖然貨幣緊縮干擾，股市來回震盪頻率變多，但從標普500企業預估成長率約5.5%～9.3%可見企業獲利保持穩步增長，將提供基本支撐。

王源錦建議，投資人可種植營養成份高、容易被忽視的作物，如：價值被低估、能創造長期現金流，且壟斷或寡占的水電瓦斯產業。更重要的是，嚴禁揠苗助長，避免每天看盤、看淨值，頂多一個月或一季檢視一次，視情況調整投資組合。只要抓對趨勢，在雨水、陽光來臨後，不怕看不到回報。

美國聯準會 金融海嘯

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