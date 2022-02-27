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俄羅斯信評遭降 壽險千億債券部位得增提準備吃獲利

經濟日報 / 記者廖珮君／台北即時報導

俄烏開戰，標普（S&P）將俄羅斯信評砍到垃圾等級、穆迪（Moody's）也將該國信評列為垃圾級觀望名單，此舉連動台灣保險業手上握有千億債券部位，將面臨信用減損，保險業恐得增提預期信用損失準備，進一步侵蝕獲利，但多數業者認為影響有限。

金管會到今年1月底統計，保險業握有俄羅斯投資部位約1382億元，9成都是抱俄羅斯政府公債，又以國壽、富邦（2881）及南山各約有200多億元較多。

壽險業者說，業者持俄羅斯公債多是放在攤銷後成本（AC），需做減損測試，一旦債券評等遭降，就會產生信用減損，依會計原則，就得增提準備金，就會反映在損益表上，侵蝕獲利。

業者說，標普和穆迪陸續降俄羅斯信評後，各業者可能會在近月增提預期信用損失準備金，但因持債部位不高、增提準備金也不多，因此對獲利影響有限。

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