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俄國恐被踢出SWIFT、降評 國壽說「影響不大」

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
烏俄情勢緊張，國泰金（2882）旗下國泰人壽對俄羅斯曝險200億元。圖／本報系資料庫
烏俄情勢緊張，國泰金（2882）旗下國泰人壽對俄羅斯曝險200億元。圖／本報系資料庫

歐美制裁俄羅斯侵略烏克蘭，擬把俄羅斯部分銀行踢出「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）支付系統，國際信評也調降俄羅斯的信評，對持有俄債的壽險業可能造成哪些影響？國壽發言人林昭廷今（27）日回應，此事對國壽影響不大，新台幣匯率2月重貶，國壽取得極大的匯兌利益，遠超過俄國遭降評造成的減損。

據了解，國泰金（2882）旗下國泰人壽對俄羅斯曝險200億元，主要集中政府公債，林昭廷表示，其中99%都是以美元計價；國壽投資規模約七兆多元，俄羅斯占比不到0.3%，對整體投資布局沒什麼影響。

對於歐美擬將俄羅斯部分銀行踢出SWIFT支付系統，林昭廷表示，國壽早已和保管銀行確認過，目前為止，國壽持有俄債的還本付息不會有任何影響、可以進行交割，即使俄羅斯被踢出SWIFT，國壽也已經找好「替代」的方式，確保能夠交割，只是需要多花一點時間而已。

對於標普調降俄羅斯信評，林昭廷說，標普只調整一個評級，需增提的預期信用損失「只會增加一點點」，對國壽影響不大；況且，新台幣匯率2月貶值幅度很大，對國壽的損益有很大的幫助，可以說「2月的損益表上，因為新台幣匯率貶值，國壽取得很大的匯兌利益，遠遠超過俄債的ECL（預期信用損失）造成的影響。」

受到美國貨幣政策轉「鷹」，以及俄烏爆發戰爭影響，新台幣匯率2月以來迅速貶值，從1月底的27.83元，貶至上周五（25日）的28.02元。央行統計顯示，截至上周五為止，新台幣對美元2月累計貶值1.93角，貶幅高達0.69%，壽險業匯兌利益大進補。

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