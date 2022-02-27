快訊

新北今增1例居隔陰轉陽 公布涮涮鍋員工3家人足跡

烏克蘭「國民女兵」與夫一同戰死 網友不捨封「女英雄」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新台幣太強 台韓匯率指數「死亡交叉」創近13年最大

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
新台幣實質匯率指數超前韓元、續呈「死亡交叉」，兩者間的差距進一步擴大至9.74，創近13年來最大。法新社
新台幣實質匯率指數超前韓元、續呈「死亡交叉」，兩者間的差距進一步擴大至9.74，創近13年來最大。法新社

國際清算銀行（BIS）公布最新統計，1月新台幣實質匯率指數（REER）連三月上漲至113.02，創逾15年半的新高，主要貿易對手國貨幣韓元實質匯率指數則是下滑至103.28，新台幣實質匯率指數超前韓元、續呈「死亡交叉」，兩者間的差距進一步擴大至9.74，創近13年來最大。

新冠肺炎疫情燒出「宅經濟」商機，台灣出口產業意外受惠、出口景氣超旺，新台幣匯率在出口拋匯賣壓沉重下步步高升。匯銀主管指出，實質匯率指數上漲，代表考量物價變動後的新台幣比貿易對手國更為強勢，會減弱出口廠商的國際報價競爭力。

BIS資料顯示，1月新台幣實質有效匯率指數連三月上漲至113.02，創2006年7月以來、逾15年半的新高；相較於表現強勢的新台幣，韓元匯價持續低迷，1月實質有效匯率指數下滑至103.28，為2013年9月以來、近八年半的最低水準。

新台幣強、韓元弱，台韓實質有效匯率間的差距擴大至9.74，創2009年4月以來，近13年最大。

名目有效匯率指數（NEER）是指新台幣對主要貿易對手國貨幣匯率指數的加權平均數，該指數上升，表示新台幣對主要貿易對手國貨幣升值；反之，則表示貶值。相較於名目有效匯率指數，實質有效匯率指數（REER）進一步納入物價變動因素，該指數上升，表示台灣出口價格競爭力減弱；反之，則表示增強。

央行指出，根據新台幣匯率反應函數的實證結果顯示，當物價上漲率偏高時，新台幣名目有效匯率指數（NEER）上升，有助於抑制物價上漲的壓力；當實際產出高於潛在產出時，NEER上升，則可抑制過熱的景氣，表示新台幣匯率走勢為反通膨及反景氣循環，有助總體經濟的穩定。

央行強調，新台幣匯率的升貶是「雙面刃」，貶值有利出口商，但不利進口商；升值則有利於進口商，不利出口商；央行制訂匯率政策是以總體經濟為考量，無法迎合所有不同部門的需求。

新台幣 台幣匯率 物價 韓元 央行 通膨

延伸閱讀

股匯不同調 台股收復萬八新台幣貶至1週新低

經濟日報社論／物價上漲吃掉薪資成長的警示

中紐自貿協定升級版 4月生效

疫情效應「宅經濟」成詐騙肥羊 假網拍案數居高不下

相關新聞

俄信評降級 撼動壽險債券投資

俄烏開戰，標普（S&P）將俄羅斯信評砍到垃圾等級、穆迪（Moody's）也將該國信評列為垃圾級觀望名單，此舉連動台灣保險...

台幣好強 實質匯率指數劇升

國際清算銀行（BIS）公布最新統計，1月新台幣實質匯率指數（REER）連三月上漲至113.02，創逾15年半的新高，主要...

國壽：匯兌利益遠超過減損

歐美制裁俄羅斯侵略烏克蘭，擬把俄羅斯部分銀行踢出「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）支付系統，國際信評也調降俄羅斯的信...

持俄債 我金融業2衝擊

歐盟宣布將特定俄國大型銀行逐出ＳＷＩＦＴ（環球銀行金融電信協會），金管會官員說，這對金融市場會產生兩大影響，一是交易對手...

匯銀：匯價見27 可買進美元

新台幣匯率貶破28元整數大關，不少投資人關注，目前是否為加碼美元的時機？對此，大型國銀匯銀主管指出，新台幣接下來雖維持緩...

刷卡繳保費 回饋金加碼

新冠疫情刺激保險商機爆發，銀行也積極搶食保費刷卡大餅，針對刷卡繳交保費的大戶，祭出加碼回饋款待，尤其非保險公司聯名卡除了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。