俄羅斯若被逐出SWIFT 對台壽險、銀行業衝擊一次看

俄羅斯一旦被逐出「環球銀行金融電信協會」（SWIFT）支付系統，金管會官員說，對市場會產生兩大影響，一是交易對手受限、或交割時間延長，二是將會以其他幣別（如改用歐元、英鎊或人民幣）償還債務。

官員說，業者若握有俄羅斯債券部位，可選擇和非俄系券商做俄羅斯主權債的次級交易，因此只會讓交割時間延長，但仍可順利交割；其次，俄羅斯債券條款中也明定，可改用非美元貨幣做支付。

換言之，俄羅斯被踢除SWIFT支付系統，保險業手上債券部位，依舊可拿到本息，只是可能時間較久、並改採非美元幣別償付。

據金管會到今年1月底統計，保險業握有俄羅斯投資部位約1382億元，9成都是抱俄羅斯政府公債，又以國壽、富邦（2881）及南山各約有200多億元較多。

銀行業部分，行庫主管說，觀察關鍵是，企業戶對俄羅斯業務量依存度高低，若依存度太高，在俄羅斯被踢除SWIFT支付系統下，企業戶貨款收付款時間可能會延長、業務量會減少。

比較危險的情況是，若企業戶帳上現金流量不足，可能會影響與銀行融資繳息，但該主管說，一來多數台商都是全球設廠，如工具機商出口到俄羅斯多，但在大陸也有設廠，中俄匯款影響小，可能改用人民幣支付貨款。

二是，各銀行對俄羅斯當地授信也不多，目前整體來看，衝擊應有限。據金管會1月底統計，整體國銀對俄羅斯授信餘額僅0.64億元、投資餘額50.38億元。