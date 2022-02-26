富士達保經攜手張老師及衛福部 守護國民健康

疫情改變人們的生活方式，為了守護國民身心靈健康，富士達保經攜手財團法人張老師基金會及衛生福利部，邀請專業的心理師透過網路影音平台，分享疫後生活的心境與應對，幫助每個人找回正向、快樂的好心情。

富士達表經表示，本次合作邀請到數位專業的心理師來分享，希望能將更多的正能量傳遞到社會的每個角落，民眾可透過Youtube搜尋「張老師文化」，有關訊息如下：

一、張老師基金會芳療師鄭竹祐推出的《讓芳香療法陪伴您走過防疫時刻》 受到疫情的影響，許多人的情緒與健康管理紛紛出現問題，鄭竹祐芳療師介紹自然醫學中的芳香療法，幫助大家挺過防疫時刻。 二、實習諮商心理師郭佩瑜《男性居家工作與親職的挑戰》 疫情帶來許多生活上的不便，使得人們需在短時間內快速調適，面對居家上班與遠距教學，男性該如何面對工作及親職的挑戰？郭佩瑜心理師帶您一窺究竟。 三、心理師涂喜敏《攔截疫情，安頓身心靈》 為了防止疫情擴大而實施防疫措施，涂喜敏心理師將深度探討這些措施的目的及對民眾的影響。 四、諮商心理師蔡婉吟《關係，不是永保新鮮，而是永遠不斷在學習經驗》 歷經了疫情的嚴峻，安全社交的方式影響了許多人，蔡婉吟心理師講述伴侶間對於愛的定義與彼此學習成長的旅程。 五、城男舊事心驛站《聰明理財退休不慌張》 透過平時的理財規劃，面對疫情帶來的經濟損失，也能夠臨危不亂朝向退休生活邁進。 六、諮商心理師李文倫《疫情下培養與自己相處的能力》 安全社交距離已然成為自己與他人間的一道隔閡，當人們與自己相處的時間變多時，李文倫心理師告訴您該如何面對。 七、心理師陳宛宜《後疫情時代的身心安頓之道》 疫情改變了大家熟悉的世界，陳宛宜心理師透過舉例來解析顛覆後的疫後生活。 八、營養師林霖《居家防疫備餐好物》 疫情加強人們對於健康的意識，受先前三級警戒的影響，在家烹飪成為了新興趨勢，林霖影養師教大家如何挑選食材及料理，吃得健康又安心。

富士達保經表示，公益是該公司的核心理念，富士達保經董事長廖學茂更是帶領全公司上下同仁投身參與各式公益活動，廖學茂也長年捐款支持張老師基金會，並親自擔任主任委員一職，無私奉獻，對於回饋社會不遺餘力。

這樣的精神，也讓富士達保經每年榮獲多項大獎肯定，包含：華人公益金傳獎、國家品牌玉山獎、保險信望愛獎、最佳保險經紀人獎等。

富士達保經將持續維持善的信念，提供專業且有溫度的服務，推動更多善的循環，讓社會充滿更多的愛。