搭上元宇宙熱度 台新首推消費回饋NFT

國銀切入元宇宙！台新Pay支付場域將再延伸，進軍台中 「旱溪夜市」及「大慶夜市」，讓民眾逛夜市享用美食之餘，體驗台新Pay零接觸支付，搭上元宇宙風潮，消費滿300元可獲贈NFT，這也是國內首次有銀行消費回饋NFT。

台新銀行瞄準數位金融發展，提供多元金融服務，民眾只要下載Richart Life App點選「支付」功能，即可使用台新Pay付款，讓結帳過程更便利快速，體驗全方位支付場景。

台新銀行個人金融事業總處副執行長包國儀表示，今年台新Pay支付場域將再延伸，成功進軍台中熱門夜市 「旱溪夜市」及「大慶夜市」，讓民眾逛夜市享用美食之餘，再體驗台新Pay零接觸支付。

包國儀說，台新Pay除提供攤商與消費者便利的收付款服務外，更結合時下最夯的元宇宙話題 - NFT（Non-fungible token，非同質化代幣）。台新銀行攜手台中人氣攤商共同合作以台新Pay錢包消費滿額，贈合作攤商NFT快閃活動。

今年3月下旬開始，民眾只要在台中的「旱溪夜市」、「大慶夜市」以台新Pay交易，就可享活動消費抵用券及刷卡金好禮雙重送，還可獨享台新Pay消費單筆達新台幣300元，憑消費紀錄領取人氣攤商限量發行之NFT一份。

本次台新Pay與旱溪夜市及大慶夜市合作為首波快閃活動，讓民眾享受有別以往的金融體驗，付款體驗更多元。未來將依據不同活動型態與支付場域特色，將再推出一系列優惠活動。

台新Pay合作通路已遍及眾多生活支付場景，如全家、7-ELEVEN、萊爾富、OK等四大超商，以及新光三越百貨、超市量販與連鎖咖啡店等。同時也持續深耕台灣各地特色商圈支付場景，如饒河夜市、墾丁、九份、東大門夜市等。