快訊

桃園今+11例 公有市場、超商6處足跡曝光

誠美材營運好轉 走出債權債務協商陰霾

聯合報 / 記者馬瑞璿／台北即時報導
偏光板廠誠美材近兩年營運好轉、財務體質改善，今（25）日接獲原債協最大債權銀行合作金庫商業銀行函文通知，解除債權債務協商機制。圖／擷取自誠美材官網
偏光板廠誠美材近兩年營運好轉、財務體質改善，今（25）日接獲原債協最大債權銀行合作金庫商業銀行函文通知，解除債權債務協商機制。圖／擷取自誠美材官網

偏光板廠誠美材近兩年營運好轉、財務體質改善，今（25）日接獲原債協最大債權銀行合作金庫商業銀行函文通知，解除債權債務協商機制。

誠美材去年12月28日與銀行團，包括合作金庫商業銀行、彰化商業銀行、兆豐國際商業銀行、臺灣土地銀行等，共同簽訂等值新台幣46億元的三年期聯合授信合約，透過借新還舊方式，償還既有債權債務協商展延機制的全體金融機構借款。

近兩年，誠美材料營運好轉，2021年前三季合併營業利益達1.56億元、合併稅後淨利7.21億元，每股獲利為1.08元，營業活動淨現金流入2.44億元，加上透過新聯貸案籌組，大幅強化誠美材料資金流動性。

解除債務協商之後，因應營運持續成長，誠美材料預計今年投入約8.45億元資本支出，用於新產品及配套技術開發、產能優化及中長期高值化轉型，新產品積極致力於車載產品、行動穿戴產品、高值化產品的推動，期許未來能創造榮景。

合作金庫商業銀行 債務

延伸閱讀

榮剛去年EPS 1.7元 擬配發現金股利1.4元

新北設計師案延燒！新北1確診者足跡曝光 曾到士林銀行

三星新機皇現身 Galax S22 Ultra售價1199美元起

光電族群 題材熱炒

相關新聞

外銀估美將如期升息

俄烏戰爭為全球經濟帶來不確定性，市場更擔憂將引發全球經濟大衰退，連帶影響美聯準會的升息腳步。金融業者分析，如果俄烏衝突持...

避險資產 外銀首選美元

俄烏戰爭導致金融市場動盪，許多投資人惶惶不安，趕緊將資金放到避險資產，導致黃金、日圓、美國公債等避險資產近期紛紛大漲，儘...

股匯反彈 新台幣終止連3貶收28.021元

儘管俄烏戰事持續延燒，金融市場似乎已經回神，不只台股反彈收漲，新台幣匯率也終止連3貶，收盤收在28.021元，微升0.2...

全球風險加 一月景氣動向製造業服務業降、營建業轉升

台經院今天發布1月景氣動向調查，1月製造業營業氣候測驗點微幅下滑，服務業測驗點則結束先前連續五個月上揚態勢轉為下滑，營建...

防疫保單「隔離拿多少」大PK 這家可拿2.5萬

228連假將至，本土疫情仍緊張，雖然中央流行疫情指揮中心已經承諾，若足跡重疊被匡列隔離，相關費用將由政府「概括承受」，但不少民眾仍選擇投保防疫保單，為自我風險加一層保障…

中信銀 躋身全球150強銀行

數位金融轉型及海外布局有成，中信銀行企業品牌排名較去年躍升十二位，品牌價值成長兩成、品牌強度亦大幅提升逾兩成，整體品牌評...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。