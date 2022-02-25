誠美材：已解除債權債務協商
偏光片大廠誠美材（4960）25日宣布，接獲原債協最大債權銀行-合作金庫商業銀行函文通知，公司債權債務協商機制已解除。110年12月28日誠美材料與銀行團(合作金庫商業銀行、彰化商業銀行、兆豐國際商業銀行、臺灣土地銀行等)共同簽訂等值46億元之三年期聯合授信合約，透過借新還舊償還既有債權債務協商展延機制之全體金融機構借款。
近兩年來誠美材料營運好轉，2021年前三季合併營業利益達1.56億元、合併稅後淨利7.21億元，EPS為1.08元，營業活動淨現金流入2.44億元，加上透過新聯貸案籌組，大幅強化誠美材料資金流動性。
解除債務協商之後，因應營運持續成長，誠美材料預計今年資本支出投入約8.45億元，主要用於新產品及配套技術開發、產能優化及中長期高值化轉型，新產品積極致力於車載產品、行動穿戴產品、高值化產品的推動，期許未來能創造榮景。
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