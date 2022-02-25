誠美材：已解除債權債務協商

228連假將至，本土疫情仍緊張，雖然中央流行疫情指揮中心已經承諾，若足跡重疊被匡列隔離，相關費用將由政府「概括承受」，但不少民眾仍選擇投保防疫保單，為自我風險加一層保障…

2022-02-25 10:36