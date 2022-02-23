出口強、運費賺 國際收支創15個歷史新高

中央銀行今（23）日公布去（2021）年第4季國際收支上演大驚奇，因出口表現強勁、運費收入賺飽飽等因素，去年第4季與去年全年國際收支，包括經常帳、金融帳、商品貿易出口與進口等金額，總共締造了15項歷史新高紀錄。

央行今日公布，去年全年經常帳順差1,161.2億美元，金融帳淨流出1,046億美元，國際收支順差（央行準備資產增加）209.9億美元。去年第4季與去年全年，經常帳順差與金融帳淨流出金額均創歷史新高紀錄。

央行指出，去年第4季經常帳順差321.9億美元，金融帳淨流出（淨資產增加）317.8億美元，國際收支順差37.6億美元。

央行經研處副處長曹體仁解釋，受惠於全球經貿穩定成長，且數位轉型及新興科技應用需求延續，商品貿易順差242.9億美元，較去年同季增加16.3億美元。

央行官員說，美中貿易爭端加上疫情，商品貿易部分，數位轉型新興科技應用需求遠端，帶動電子資通訊產品出口亮麗表現，去年第4季與去年全年，商品貿易的出口與進口金額，全數締造歷史新高紀錄。

以去年全年而言，商品貿易出口金額為4,590.7億美元，進口為3,689.5億美元，均創歷史新高。

此外，經常帳下貨運收入、服務貿易收入，以及服務收支順差等，不論去年第4季或去年全年，也全都創下歷史新高。

在金融帳方面，去年全年，證券投資淨流出（淨資產）為1,012.8億美元，同步締造歷年最高。央行官員解釋，主要是保險公司投資海外債券增加，使證券投資資產面增加、淨流出811.9億美元，規模創歷年第三高；另外，去年外資減持台股，證券投資負債減少、淨流出200.9億美元。

金融帳證券投資項目下，土洋資金齊出走，導致去年證券投資淨流出規模突破千億美元，為史上最高。

觀察去年第4季，證券投資淨流出202.6億美元。其中，保險公司投資國外債券增加，使居民對外證券投資淨流出213.2億美元；外資增持台股，外資證券投資流入10.7億美元，去年第4季金融帳流出317.8億美元，為歷年最高。