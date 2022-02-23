ATM再傳當機災情？ 國泰世華銀資深副總致歉說明

國泰世華銀行ATM又出包。有民眾昨（22）日晚間到國泰世華ATM領錢，沒想到機器卡卡，甚至發現「不給錢還扣款」等狀況，對此，國泰世華銀行今日致歉，並由國泰世華銀行資深副總王志峰出面說明。

王志峰表示，針對昨晚的事件先跟大家道歉，也跟各位做個簡單的說明。這幾年金融業面臨到數位轉型的挑戰，在整個服務的提供上，客戶期待我們提出更快速及更加人性化的服務，我們在資訊的組織也從瀑布式（Waterfall）的組織轉換成敏捷式（Agile）的開發，伴隨而來的是對我們資訊同仁在工作上更大的負擔，以及維穩上更大的挑戰。這樣的壓力在全國資訊從業人員身上，大家都是心有所感。

王志峰說，昨天晚上在系統上版更新功能時，程式在測試環境的表現是正常的，但是在正式環境卻不如我們的預期，當然我們也馬上在15分鐘內發現這個問題，同時第一時間把程式退版，針對當下受到影響的客戶，我們感到非常的抱歉。所有的帳務也在昨晚即時做了釐清，同時透過財金的機制發動退款，保證絕對不會影響到各位客戶的權益。針對受到影響客戶，如果需要我們的幫忙，也歡迎客戶能進線我們的客服專線，客服人員會竭盡全力地為各位服務。

從客戶的回饋中發現，有些客戶的問題會很快獲得解決，但有些需要兩至三天，在此也與大家說明，因為整個金融體系是一個共生的環境，我們與所有銀行是透過財金公司進行連線，也因為這樣的機制，所以各行之間的清算作業可以很快地進行處理，有些銀行在處理的速度上我們是進行得快的；相對來講，有些同業處理機制不同，所以可能會影響到客戶帳款返還的時間，在這邊我們也積極地在跟同業聯繫，希望客戶的帳能夠在最短的時間內沖回到客戶的帳上。

王志峰強調，金融業的轉型與系統優化是一條不容易，但一定要走的路，我們會更注重在創新跟穩定之間取得平衡，同時以客戶的權益為最大的前提。我們會注意，也會更努力，在此也致上我們最真誠的歉意。