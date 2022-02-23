四大隱憂 國銀對陸曝險額、比重同探新低

受大陸經濟成長放緩、中美貿易戰衝突升溫、大陸對債務和房市管控、及疫情影響等四大隱憂，讓本國銀行去年對大陸曝險比重及金額，一路下探，更連袂創史上新低。

據金管會統計，2021年底國銀大陸曝險占淨值比降到34%，大陸曝險額僅剩1.34兆元，比重跟金額同步創下史上同期新低，其中曝險額較2020年底大減近1700億元，又以放款大減逾千億元最多。

銀行局副局長林志吉說，去年底國銀對陸曝險額1.34兆元、占國銀淨值33.6%，是創有該統計來新低，顯示國銀對陸曝險仍在法定限額及可控範圍內。

依金管會規定，國銀對大陸曝險額以淨值為限。曝險額包括放款、投資和拆存。過去國銀積極赴大陸設點、投資時，國銀對陸曝險額占淨值比一度衝破七成，甚至有多家銀行占比高達八成以上，引發金管會關注。

但從2019年來，已沒有任何一家國銀曝險額占比超過八成，2020年更沒有銀行超過七成，2021年最高僅剩63%，超過五成者僅有6家銀行。

林志吉說，去年底國銀對陸曝險額1兆3,395億元，較前年同期大減1,692億元，其中光放款就減少1,055億元、拆借減少377億元、投資也縮手了260億元。

若以單季來看，單季曝險額減少813億元，其中光放款單季就驟降465億元，占全年放款減少的四成，顯示國銀都在去年底積極收回對陸放款，反映對陸未來經濟前景的隱憂。

林志吉說，國銀對陸放款縮手，主因是過去兩年，大陸經濟成長率放緩、中美貿易衝突升溫、中國對債務和房地產增加也有處理措施，加上疫情衝擊，造成國銀在大陸做放款比較審慎保守評估。

據統計顯示，去年國銀對陸曝險額降到1.34兆元，幾乎已是重回到2013年國銀開始赴陸的起點，銀行主管說，在中美貿易戰、及政府鼓勵南向取代西進下，預料對陸曝險額會持續下滑。