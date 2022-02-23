防疫保單今年狂賣逾85萬張 理賠金額超過2億元

今年初Omicron襲台，國內確診案例連環爆，防疫保單買氣再度增溫。根據金管會統計，今年來防疫險投保件數達85.3萬件，較2月7日新增逾11萬件，理賠件數更是持續攀升，理賠金額也正式突破2億元關卡。

金管會公布防疫保單業績概況，今年截至2月21日為止，整體防疫保單（包括防疫保險商品、疫苗接種保險商品）累計投保件數達126萬1,494件，保費收入達7億8,775.7萬元；累計理賠件數達2,754件、2億1,496.1萬元。

進一步觀看防疫保險商品的承保件數達85萬3,196件，日均銷量1.64萬件，保費收入達6億1,990.6萬元；理賠件數則達2,579件、2億711.2萬元。

若與2月14日的統計數字相比，國人投保防疫保單，短短一周內就新增11萬7,061件，理賠件數更從1,580件增加到2,579件、成長率達63%，而理賠金額也從1.38億元成長到2.07億元、成長率50%，顯示今年初國內疫情升溫，保戶多在匡列隔離結束後才會申請理賠，防疫保單理賠出現延後反映疫情的情況。

另隨著疫苗施打率提高，民眾擔憂接種新冠疫苗後，會出現不良反應，推升疫苗險的投保意願。今年以來到2月21日為止，疫苗險承保件數達40萬8,298件，保費收入達1億6,785.1萬元。

進一步觀察疫苗險的理賠狀況，截至2月21日，理賠件數達175件，理賠金額達784.9萬元；在一周的時間內，理賠件數也增加62件、理賠金額也增加180.2萬元，成長率分別來到54%、29%。