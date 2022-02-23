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不到半年ATM再當機 國泰世華：今完成帳務修正與退款

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
國泰世華銀行昨天（22日）晚間ATM出現當機。圖／國泰世華銀行提供
國泰世華銀行昨天（22日）晚間ATM出現當機。圖／國泰世華銀行提供

國泰世華銀去年10月18、19日ATM當機，昨天（22日）晚間又出現ATM當機，許多民眾提款後發現錢被吃掉。國泰世華銀今證實，22日進行跨行交易優化模組上線，影響作業效能，導致少數ATM、網路銀行App等跨行提款與轉帳交易異常，今日會完成帳務修正與退款。

國泰世華銀表示，22日進行跨行交易優化模組上線，影響作業效能，致少數ATM、網路銀行App等跨行提款與轉帳交易異常，本行立即進行處理，20分鐘內系統恢復正常，影響時間為22日晚間19點05至22日19點25分。

國泰世華銀強調，針對受影響客戶，秉持客戶權益至上原則，皆會妥適處理，並預計於今日完成帳務修正與退款事宜，交易過程中造成客戶不便及久候，該行表達誠摯歉意。

國泰世華 華銀 ATM

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