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俄烏衝突恐影響供應鏈 欣興：希望不要真的打起來

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

IC載板廠欣興（3037）董事長曾子章昨日針對俄烏衝突一事表示，俄羅斯、烏克蘭稀有金屬很多，萬一衝突起來，若幾個禮拜就算了，萬一會到幾個月甚至一年的時間，可能會對供應鏈有影響，希望不要真的打起來。

欣興昨日召開重大訊息說明會，宣布合併旗下興櫃公司旭德（8179），暫訂換股比例為1股旭德普通股換發欣興普通股0.219股，合併後欣興實收資本額約為152億元，本合併案擬採吸收合併方式進行，以欣興為存續公司，預計合併基準日為10月1日，根據估算，欣興合併旭德溢價幅度約26%，欣興股本約膨脹3.4%。

對於缺料、漲價一事，曾子章表示，的確這一陣子很多同業跟我一樣都很關注，但現在有個問題，市場很好、5G帶來的成長感受更大，因此與原物料商保持好一點關係，現在來說固料最重要。

欣興今（23）日下午將召開法說會，公布去年財報。昨日因為停牌一日欣興股價幸運的躲過台股大跌，早盤欣興股價持穩於平盤，來到每股239.50元。在溢價併購的好消息下，旭德今日早盤股價則勁揚21%，盤中高點來到每股51.40元。

欣興 俄羅斯

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