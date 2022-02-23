LINE Pay攜Uber Eats撒30萬份紅包 首六日6%點數回饋

行動支付龍頭LINE Pay今（23）日宣布LINE Pay支付服務於Uber Eats台灣平台重新上線，雙強再次合作搶攻零接觸商機，即日起在Uber Eats App上逐步啟用，用戶將可透過Uber Eats App使用LINE Pay支付。回應廣大用戶對雙方合作的熱切期待，LINE Pay也將發出30萬份紅包抽LINE POINTS。

Uber Eats平台自2020年首次導入LINE Pay支付服務，上線後獲用戶一致好評。為慶祝服務重新上線，自2月28日至3月29日止，凡LINE Pay用戶於Uber Eats App消費，結帳時透過LINE Pay使用已綁定的任一發卡銀行信用卡、簽帳金融卡付款，單筆消費滿299即可獲贈紅包一份，最高有機會抽中LINE POINTS 66點(每帳號最高限得30份紅包和LINE POINTS 280點），預計將發出30萬份紅包。

活動期間首六日(2月28日至3月5日)再推出限時加碼活動，使用LINE Pay付款，單筆消費滿299即可享LINE POINTS 1%回饋，綁定中國信託LINE Pay卡、富邦J POINTS卡或聯邦賴點卡，可再獲額外加碼的LINE POINTS 5%點數回饋，總計最高可享LINE POINTS 6%點數回饋。

另外，針對首次下載Uber Eats App的新用戶，2月28日至3月29日期間，只要於Uber Eats App使用LINE Pay付款並輸入指定優惠碼【LINEPAY150】，即可獲得2次單筆訂單滿299可折抵150的優惠(優惠序號於輸入14天內有效，使用期限至3月29日)，相當於最高享有300優惠折抵，讓所有樂活饕客皆能樂享優惠，實現更聰明便利的支付生活。

LINE Pay表示，再次攜手Uber Eats，千萬用戶即能透過Uber Eats平台享受線上購物及外送到府的便利性，無論是想大啖美食，抑或生鮮雜貨採買皆能一站購足。LINE Pay與Uber Eats共同提供更便捷、更安全的行動購物及支付服務，期盼為用戶的生活帶來更多便利及美好。

Uber Eats表示，Uber Eats App除了提供多元的餐點及商品選擇、便利的外送服務外，我們也持續思考如何更貼近民眾所需，提供消費者最棒的平台體驗。我們很高興能再次與LINE Pay合作，讓Uber Eats平台用戶在訂購美食與生鮮雜貨外送時，也能使用他們熟悉的LINE Pay快速支付，享有更多元的支付選項，讓日常外送體驗更便利。