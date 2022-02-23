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再生稻農民也可投保富邦產水稻險銷售期 3月底截止

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

富邦產險今(2022)年「富邦產物水稻區域收穫農作物保險」銷售期將於3月31日截止，且自今年開始，種植再生稻的農民也可投保，富邦產險表示，凡符合補助資格之農民，都可獲得農委會及縣市政府之高額保險費補助，且與政府新推出的政策型水稻收入保險基本型互不衝突，均可申請保險費補助，並獲得加乘的保障效果，歡迎稻農儘早至各區農會及富邦各服務據點辦理投保。

富邦產險進一步說明，水稻保險不僅可保障水稻最低產量，同時是以農委會公布的鄉鎮市區收穫量做為理賠判斷依據，若是已投保的農民在種植水稻期間遭受颱風、乾旱、豪雨、冰雹或病蟲害等，導致產量低於農委會公告數據，即可以短缺產量換算後給付保險理賠金。

此外，富邦產險水稻保險無須勘損，一旦農委會公布數據，富邦產險可立即啟動理賠流程，節省農民每次災害發生後須待政府人力至現場勘損的等待時間，自106年開辦以來，理賠金額已超過新台幣1.7億元，減輕農民的經濟損失！

富邦產險長期關懷社會、重視社會需求，以促進台灣產業穩健發展為企業目標，持續不間斷地發揮正向力量。未來也將持續規劃其它類型的農漁業保險商品，提供農漁民更完善且全面的保障。

保險 富邦 產險

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