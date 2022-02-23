Uber Eats 再結盟 LINE Pay 提供新支付選項

Uber Eats 今（23）日宣布與 LINE Pay 再次合作，讓消費者在使用 Uber Eats App 訂購美食與生鮮雜貨外送時，多一項行動支付的選項。即日起，LINE Pay 支付功能將會逐步開啟，消費者在 Uber Eats App 上訂購可以採用包含 LINE Pay、Apple Pay、信用卡、現金等多元方式進行支付。歡慶 LINE Pay 的上線，Uber Eats 與 LINE Pay 祭出加碼最高 LINE POINTS 6%回饋、紅包抽 LINE POINTS 大放送、新用戶滿額折優惠，讓消費者輕鬆享受隨點即送的便利外送體驗外，還能獲得更多加值好康。

Uber Eats 台灣總經理李佳穎表示：「為滿足消費者每日多元的外送需求，Uber Eats App 除了提供多元的餐點及商品選擇、便利的外送服務外，我們也持續思考如何更貼近民眾所需，提供消費者最棒的平台體驗。我們很高興能再次與 LINE Pay 合作，讓 Uber Eats 平台用戶在訂購美食與生鮮雜貨外送時，也能使用他們熟悉的 LINE Pay 快速支付，享有更多元的支付選項，讓日常外送體驗更便利。」

LINE Pay 表示：LINE Pay 始終致力打造涵蓋最多生活應用場域的行動支付生態圈，提供多元支付通路與消費回饋來感謝廣大用戶的長期支持。外送服務已成為民眾生活不可或缺的一環，透過與 Uber Eats 的策略結盟，共同優化用戶的行動支付體驗，讓 LINE Pay 用戶在使用 Uber Eats App 時多一個熟悉的支付選項，享受 LINE Pay 便利的行動支付生態圈。

歡慶 Uber Eats 與 LINE Pay 再次攜手合作，雙品牌將祭出三大好康：

● LINE POINTS 6%回饋加碼送：2月28日至3月5日期間，在 Uber Eats 平台上單筆消費滿299元，並使用 LINE Pay 綁定指定信用卡付款，就有機會獲得最高 LINE POINTS 6%回饋，單筆訂單最多可拿 LINE POINTS 25點回饋，點數贈送總額有限，送完為止。

● 紅包抽 LINE POINTS 大放送：於2月28日至3月29日期間，單筆訂單滿299元並用 LINE Pay 付款，即可獲得紅包一枚，紅包將隨機每包贈送最高 LINE POINTS 66點，每位 LINE Pay 用戶至多可獲得30個紅包，紅包數量有限，送完為止。

● Eats App 新用戶滿額折：首次下載 Uber Eats App 的新用戶，於2月28日至3月29日期間輸入優惠序號【LINEPAY150】，即可獲得2次單筆訂單滿299元可折抵150元的優惠；優惠序號於輸入14天內有效，使用期限至3月29日。