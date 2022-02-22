7家會計事務所防洗錢沒做好 金管會抓到兩缺失
金管會委託會計師公會、對7家非簽證公開發行公司的會計師事務所做實地檢查，發現在洗錢防制上有兩大缺失，其中還有一家事務所9成的簽證公司案源、竟全來自記帳士轉介案，有未落實風險評估和客戶審查的情況。
證期局副局長郭佳君說，這7家事務所有兩大缺失，一是內控和風險評估，包括沒有依規定做洗錢及資恐的風險評估報告，或是內控內稽制度不完備，或是有相關制度但未經適當層級核定。
二是，個案部分，則包括客戶審查端，沒有依照客戶風險高低，採取合理措施去辨識和驗證客戶實質受益人；未依規定進行姓名及名稱檢核；未在工作底稿去紀錄個案風險評估等級、也沒註明底稿編制日、及未在底稿簽名等。
郭佳君說，這兩大缺失，金管會已限期這7家事務所一個月改善，屆期未改善者，最高可處50萬元罰鍰。2021年5月金管會就曾因為對相關實質受益人沒做客戶審查、而開罰一家事務所。
金管會是從2018年起對會計師事務所做檢查，2018~2019年檢查重點都放在簽證公開發行公司的事務所，2020年對非簽證公發公司是全採書面檢查，2021年擴大到實地檢查、家數也增加到七家。
郭佳君說，過去重點放在簽證公開發行公司的會計師事務所做檢查，主因是這些事務所規模大、業務多樣，因此洗錢風險較高，才會在2018~2019年連兩年做檢查重點。
2020年發現提供客戶資本額簽證、和公司設立有不法的風險很高，才在2020年及2021年將檢查重點轉向、放在非公開發行公司的簽證事務所，她說，2022年對簽證公發、及非公發的事務所都會去查。
她說，這次除對4家簽證公發公司的事務所做實地檢查外，也委託會計師公會對7家簽證非公發公司的事務所做實地檢查，發現缺失都是這7家。
其中發現有一家事務所辦理公司資本額查核簽證案，有高達9成、約1000多件都來自記帳士轉介，這些客戶和事務所都從未往來、也沒接觸過，事務所竟只仰賴記帳士做的資料評估，疏於做風險評估和客戶審查。
金管會提醒各會計師事務所，若有從事業務是有未與客戶面對面的情況，應要加強落實風險評估並採取適當的客戶審查措施。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言