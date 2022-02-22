俄烏衝突台股重挫 證交所：投資人不必過度驚慌

俄烏戰爭一觸即發導致國際股市下跌，台股今也應聲重挫252點，跌破「萬八」、季線。證交所今表示，台股本週因國際局勢變化，可能會有較大幅度的震盪走勢，但目前各項數據觀察我國經濟基本面及台股上市公司的表現，仍屬穩健，投資人不必過度驚慌。

證交所表示，近期國際股市受到俄烏情勢緊張及美國通膨高漲等因素影響，出現較大的回檔修正，台股本週因國際局勢變化，可能會有較大幅度的震盪走勢，但目前各項數據觀察我國經濟基本面及台股上市公司的表現，仍屬穩健，投資人不必過度驚慌。

證交所指出，我國2021年經濟成長率高達6.1%，而上市公司營收持續成長，2021年全年營收達38.2兆元，較2020年增加15.2%，依據上市公司公告前3季稅後淨利已超過2020年全年金額，而累計1至12月全體上市公司營收總計38.16兆元，較2020年同期成長5.03兆元，成長達15.19%。

另外，依據上市公司公告2022年1月最新的營收顯示，1月份全體上市公司營收總計3兆3413億元，較2021年同期成長2735億元、成長率8.92%，較2020年同期則是成長8723億元、成長率35.33%。上市公司的優異營運表現，是支持股市上漲主要動能，營收全面性成長，也讓國內的產業基礎更加堅實有韌性。

針對未來台股趨勢，證交所表示，隨各國疫苗施打日漸普及，全球經濟活動可望逐步恢復正常，相信供應鏈問題可獲得改善，目前各主要預測機構皆認為今年國內經濟仍可達4%以上成長，投資人對於台股及台灣的經濟基本面應有信心。

證交所表示，希望全體投資大眾勿恐慌，應理性分析相關情勢，證交所也將密切注意相關國際事件對總體經濟及台股表現的影響，若股市發生非理性下跌情事，必要時將配合主管機關政策，採取相關穩定措施。呼籲投資人應冷靜分析情勢，決定長期的投資策略。