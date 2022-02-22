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新光金前董事長遭停職 金管會限公司周五交陳述意見

經濟日報 / 記者廖珮君／台北即時報導

新光金前董事長吳東進2020年9月遭停職，卻在10~11月召開金控或旗下子公司高階經理人會議，遭立委砲轟「將手伸進金控」要金管會調查，金管會晚間說，將以獨董調查報告、約詢相關員工對話紀錄、及檢查局金檢報告，這三份資料併案來調查、了解。

銀行局副局長林志吉說，金管會認為有些不是很妥當的行為，因此請新光金和案關人員提出說明，銀行局已在2月16日請新光金提出陳述意見，依規定是給七個工作天，本周五（25日）新光金須做回覆。

因一般公司被要求「陳述意見」，都是金管會處份前的程序，是否新光金恐遭懲處？官員說，陳述意見只是處份前的必要程序，須看陳述意見內容再做審酌，是否會做懲處還未定案。

全案起因是，新光金前董事長吳東進因新壽投資失誤，2020年9月中遭金管會停職，卻遭立委爆料，有人檢舉吳東進10~11月五度招開金控或旗下子公司高階經理人會議「將手伸進金控」，立委要求金管會徹查。

金管會啟動兩次調查，第一次是去年11月要求獨董調查，但獨董調查方式是採「問券」讓金管會不滿；金管會旋即要求獨董須透過訪談相關人員，再調查一次。

這次調查結果是在2022年初，獨董將調查報告送交到金管會，林志吉晚間說，因為獨董約詢相關人員的確實性、與可信度需要進一步釐清，因此銀行局過年前，依照獨董的調查報告，再度約詢相關人員查證。

他說，銀行局依新光金審計委員會的調查報告、及約詢人員的對話紀錄、及檢查局去年11月對新壽的金檢報告，這三份資料併案了解後，已在2月16日請新光金陳述意見。

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